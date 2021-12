Caen. Agression sur le port de Caen : neuf mois de prison ferme

Christophe Thoris, âgé de 39 ans, a comparu lundi 20 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vol et violence en récidive et en état d'ivresse, ceci dans la nuit du 17 au 18 novembre 2017. Placé sous mandat de dépôt le lendemain, il a été jugé en comparution immédiate.

Il frappe et vole l'homme qu'il croise

Cette nuit-là, la police est appelée pour une rixe sur le port de Caen. Deux individus s'en prennent à un autre, qui parvient à s'enfuir. Les deux hommes, qui ont "fait" deux trois bars, ont chacun plus de 2g d'alcool par litre de sang. Le récit de la victime met hors de cause l'un d'eux mais accuse l'autre : "Il m'a giflé, a arraché mon bonnet puis a fouillé mon sac et là j'ai reçu un coup de poing. Je n'ai pas retrouvé mon téléphone portable." Il sollicite 800 euros de dommages et intérêts.

Le prévenu sortait de garde à vue

Le prévenu, qui vit la plupart du temps dans la rue depuis deux ans, venait de sortir de garde à vue pour dégradations. "J'ai défoncé une porte d'immeuble car j'étais contrarié qu'on m'ait volé mon peu de vêtements et mes papiers". Son parcours judiciaire est ponctué de violences et d'alcool. Il doit d'ailleurs être jugé pour violence sur mineur en janvier 2018. Le procureur requiert 6 mois de prison ferme et la révocation de deux sursis ainsi qu'un maintien en détention et des soins en alcoologie.

"Je suis dangereux quand j'ai bu"

L'avocate de la défense pointe du doigt le problème majeur de son client : l'alcool. Il le dit lui-même. "Je suis dangereux quand j'ai bu". Elle explique qu'après 17 ans de vie commune avec sa compagne, la rupture a entraîné la détérioration de sa situation. Charpentier, il ne travaille plus et n'a pas de domicile. Il est sollicité une sanction qui lui permette de poursuivre des démarches de soins tout de même engagées.

Christophe Thoris écope de 6 mois ferme et de la révocation de deux sursis (de 2013 et 2017), soit 9 mois ferme. Il devra verser 800 euros de dédommagement à la victime.

