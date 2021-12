Évrecy. Calvados : il se déchaîne chez la mère de son ex

Un homme âgé de 29 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mercredi 15 novembre 2017. Lui sont reprochées dégradations et menaces de mort à l'encontre de tiers ainsi que violence et outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique.

"Visites" violentes et alcoolisées

Ce n'est pas la première fois que les choses dégénèrent quand l'homme, sous prétexte de discuter avec sa compagne, lui rend visite chez sa mère. En juin 2017, alcoolisé, il s'en prend aux deux femmes et dévaste leur salon. En août, il brise la vitre de la porte pour entrer. Des pots de fleurs et une statue sont cassés ainsi que le téléviseur. Des menaces de mort sont proférées "Je vais tout détruire et vous planter !" L'arrivée des gendarmes est accueillie par des insultes L'un d'eux reçoit un coup de poing dans le sternum. Le taux d'alcoolémie de l'individu avoisine les 2g.

Gros problème d'alcool reconnu

Celui-ci explique à la barre qu'il venait juste pour discuter avec son amie. "Elle m'a trahi. Forcément j'étais en colère. C'est pas parce que je menace de mort que je vais le faire !" Néanmoins son casier judiciaire fait état d'une mention pour violence avec arme. Il reconnaît une grave dépendance à l'alcool.

Les victimes réclament 2 000 euros de remboursement des dégâts pour les deux faits confondus. Le gendarme frappé sollicite 300 euros. La procureure requiert 6 mois de prison avec sursis, une interdiction de contact et une obligation de soins. L'avocat de la défense évoque un homme qui a surtout besoin d'une cure de désintoxication.

Interdiction de se présenter au domicile des victimes

Le prévenu écope de 6 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Toute relation avec les victimes lui est interdite. Il devra leur verser 2 000 euros de préjudice matériel ainsi que 300 euros au gendarme en dommages et intérêts. Pour finir, il a injonction de soins et de travail.

A LIRE AUSSI.

Calvados : le voisin invivable devant le tribunal

Calvados : il fonce sur des gendarmes avec sa voiture

Calvados : "Je vais te buter" déclare un homme à sa mère

Calvados : en pleine crise de démence, il menace de mort les gendarmes

Calvados : Jugé pour avoir tenté d'écraser son ex-compagne, il est relaxé