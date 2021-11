Mondeville. Calvados: un couple de gens âgés cambriolé durant son sommeil

Morgan Guenot et Kevin Cuiret âgés de 28 et 29 ans ont été jugés le jeudi 2 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour deux dossiers les concernant. Ils devaient répondre de vols et de tentatives de vols perpétrés en août dernier. Seul Morgan Guenot s'est présenté à l'audience.

Le couple ne se réveille pas

Deux individus emploient la nuit du 13 au 14 août 2017 à fracturer des portes de garage (ou tenter de le faire) afin d'y dérober ce qu'ils y trouvent.

Dans la nuit du 26 au 27 août ils s'introduisent dans une habitation de Mondeville. Fouillant méthodiquement la maison ils embarquent: pendule, montre, bijoux, bouteilles de vin, bronze, médailles de guerre, un sac à main contenant des pièces d'identité, un carnet de chèques et 200 euros en liquide. Sur ce ils quittent les lieux au volant de la voiture des propriétaires que l'intrusion des voleurs n'a pas réveillé. Le véhicule sera retrouvé dans le quartier de la gare de Caen.

Victimes âgées traumatisées

Les responsables sont confondus grâce à leur ADN.

Ce cambriolage traumatise le couple âgé de plus de quatre-vingt-dix ans et en particulier l'homme souffrant encore de crises d'angoisse. Sont sollicités 8 420,95 euros de préjudice matériel et 6 000 euros de préjudice moral.

Les casiers judiciaires des deux comparses ne sont pas vierges. Le plus chargé étant celui de Morgan Guenot qui totalise onze mentions.

Peines de prison ferme

Pour la procureure les victimes n'ont pas été choisies au hasard. "Ils n'improvisent pas, ils ont un certain sang-froid" Elle requiert des peines fermes pour les deux dossiers.

Tous délits confondus le verdict est le suivant: Kein Cuiret écope de 10 mois ferme et 6 mois avec sursis et 24 mois avec sursis de mis à l'épreuve.

Morgan Guenot écope de 18 mois ferme 10 mois avec sursis et de 24 mois avec sursis de mise à l'épreuve.

Le préjudice matériel pour l'un des garages est de 1 773 euros. En ce qui concerne les victimes âgées le préjudice matériel est fixé à 1 590,80 euros. Enfin, le préjudice moral de l'homme est estimé à 3 000 euros, celui de la femme à 1 500 euros.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il relève un scooter tombé et est accusé de recel

Calvados : un homme condamné pour agressions sexuelles sur sa petite-fille

Calvados : la victime retrouve son VTT volé dans un magasin

Calvados : un véritable professionnel de l'escroquerie

Calvados : un fils envoie deux hommes masqués effrayer et voler son père