Cricqueville-en-Bessin. Calvados : les cambrioleurs volent des armes de collection

Paul Bosquillon De Jarcy, âgé de 25 ans, et David Roger, âgé de 35 ans (incarcéré pour d'autres causes) ont comparu le jeudi 2 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vols aggravés. Les faits ont été commis à Cricqueville en Bessin fin 2015, début 2016.

Ils volent en particulier des armes de collection

Pénétrant dans l'établissement par une fenêtre coulissante, ils y dérobent divers objets de collection servant à la décoration : casques, grenades et en particulier des armes. Le produit de leurs vols est revendu à un brocanteur. En matière de parcours judiciaire, le plus jeune est connu pour trois délits, le plus âgé, neuf.

La procureure Carole Etienne requiert pour l'un 8 mois de prison dont 4 mois fermes et pour l'autre 8 mois fermes.

L'implication est-elle la même ?

L'avocate de la défense de Paul Bosquillon De Jarcy tente de minimiser sa collaboration : "Certes, il a participé, prenant sa voiture, entrant dans l'établissement et allant jusqu'à revendre les armes, mais il ne connaissait pas ce restaurant." Elle ajoute que, si on écoute son comparse, ce dernier n'est jamais responsable de rien. Pour exemple, il déclare être resté dehors et avoir réceptionné les armes par la fenêtre. L'indulgence du tribunal est sollicitée.

Pour l'avocat de la défense de David Roger, la peine requise est excessive, le prévenu ayant mis à profit sa détention pour se réinsérer à sa sortie : "Il ne doit pas être le seul à payer les pots cassés"

Peines fermes

Paul Bosquillon De Jarcy écope de 6 mois dont 2 mois fermes assortis de 24 mois de mise à l'épreuve.

David Roger écope de 8 mois fermes.

Tous deux devront indemniser la victime.

A LIRE AUSSI.

Vire : ivre et contrarié, il menace tout le monde avec un couteau

Calvados : "Prenez votre retraite", suggère le procureur au multirécidiviste

Calvados : les deux comparses décident de se "faire un garage"

L'armée recrute, ils désertent

Expédition punitive dans le Calvados : ils placent le pistolet dans la bouche de leur victime