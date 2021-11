Saint-Marcouf. Calvados : il se fait passer pour un agent EDF et fait encaisser un chèque de 14 000 euros

Jeudi 26 octobre 2017, un homme âgé de 29 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour recel d'un bien provenant d'un délit et contrefaçon de chèque, ceci en avril dernier à Saint Marcouf à l'ouest de l'agglomération.

"Impressionné par le personnage"

L'individu qui se présente au domicile de cet homme âgé de 75 ans prétend être un agent EDF qui vient encaisser le paiement de travaux. La victime vivant seul à la campagne dans une maison isolée est influençable et signe un chèque en blanc. "J'étais impressionné par le personnage" confiera-t-il plus tard.

"Je n'ai gardé que les 1000 euros qu'il me devait"

Le prévenu explique que l'individu, une connaissance dont il taira le nom, lui remet ce chèque. Le remplissant pour un montant de 14 460 euros et le libellant à son nom, il touche l'argent sur son compte bancaire. "Je n'ai gardé que les 1000 euros qu'il me devait et je lui ai rendu le reste. Je n'y voyais aucun mal, ignorant d'où venait le chèque. Ce que je voulais, moi, c'était récupérer l'argent que je lui avais prêté"

Le président s'étonne "Vous n'avez pas pensé que c'était vous qui alliez être mis dans l'embarras ?"

Peine ferme requise

Son casier judiciaire fait état de quatre mentions, dont deux pour vols.

La partie civile réclame le remboursement ainsi que 4 000 euros de préjudice moral et 600 euros de frais de justice.

La procureure requiert 6 mois de prison ferme "Il touche cette somme provenant d'une personne inconnue et ne pose pas de questions à "l'ami" dont il ne donne pas l'identité. Pour lui tout cela est des plus normal !"

Au final l'homme écope de 6 mois de prison avec sursis comme avertissement. Il devra s'acquitter de 1 000 euros de préjudice moral et de 500 euros de frais de justice.

