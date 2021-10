Ifs. Calvados Embuscade : Six personnes contre une

Mercredi 18 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Caen a jugé six personnes pour violence en réunion : une quinquagénaire et ses deux fils de 27 et 30 ans ainsi que trois autres individus de 22 à 33 ans.

Expédition punitive ?

Une quinquagénaire mère de famille recueille sa nièce de 17 ans qui a des "problèmes avec ses fréquentations masculines". En janvier 2014 elle apprend que celle-ci entretiendrait une relation amoureuse avec un individu de 28 ans venant de sortir de prison et sous bracelet électronique. Le lundi 27 janvier, ne sachant pas où se trouve l'adolescente elle décide, accompagnée de cinq autres personnes, d'aller trouver le nouvel "amoureux".

Sorti de la voiture et frappé

Repérant sa voiture les six comparses la bloquent avec leurs véhicules. La femme reconnaît l'avoir sorti de l'habitacle en le tirant par les vêtements et lui avoir mis une claque "Personne d'autre ne l'a frappé et ce n'était qu'une claque"

Toutefois lors de sa plainte l'homme dira avoir été jeté au sol et frappé à coups de pied. Il affirme avoir de justesse échappée à une tentative d'enlèvement. Le certificat médical atteste d'hématomes à la mâchoire et à la pommette. Quatre jours d'incapacité totale de travail sont prescrits.

Seul le certificat médical est objectif

Sur les six prévenus quatre d'entre eux ont un casier judiciaire : vols, recels, violence, usage de stupéfiants...

La partie civile sollicite 1 500 euros de préjudice moral car le mobile était bien de punir.

Le procureur requiert pour tous des peines de travaux d'intérêt général.

L'avocate de la défense évoque une histoire navrante dont il ne faut pas exagérer les proportions. "La seule chose objective est le certificat médical qui n'atteste certainement pas d'un passage à tabac. Le reste c'est parole contre parole."

Le verdict sera connu le mercredi 8 novembre 2017.

