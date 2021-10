Cerisy-la-Forêt. Calvados : un homme condamné pour abandon de famille

Mercredi 11 octobre 2017 un quadragénaire a été jugé pour abandon de famille par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits durent depuis plus d'un an et demi. La famille vit à Cerisy la Foret (Manche).

L'homme perd travail et permis à cause de l'alcool

Lors du divorce, ce père de quatre enfants a injonction de verser 100 euros par mois et par enfant. En 2014, il perd son emploi et par la suite son permis de conduire. Ces deux déconvenues étant dues à sa consommation d'alcool. En effet les six mentions qui figurent dans son casier judiciaire sont essentiellement des délits routiers commis alcoolisé. Il cesse tout paiement en juillet 2015, et de nouveau père avec une autre compagne, se désintéresse de ses quatre enfants.

La maman aurait dû en avertir bien avant la CAF

En 2017, la maman touche environ 3 400 euros de la CAF, qu'elle aurait, selon son avocat, du prévenir bien avant. À ce jour le montant de la pension est revu et baissée de moitié (soit 50 euros par enfant).

La procureure parle d'un dossier malheureusement classique d'un père qui n'assume plus et d'une mère sans grandes ressources qui doit tout de même remplir les assiettes. "Sa situation précaire est dû au cercle vicieux de son alcoolisme"

Il écope de 3 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Injonctions de travail, de soins et de se présenter aux épreuves du permis de conduire lui sont faites. Il devra s'acquitter envers son ex de 500 euros de préjudice moral.

