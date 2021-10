Caen. Calvados : bagarre inopinée ou expédition punitive ?

Deux jeunes gens âgés de 21 et 26 ans ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violences réciproques commises dans un appartement de l'agglomération, le lundi 5 décembre 2016.

Aventure pour lui, liaison pour elle

De leur liaison qui va durer quelques mois, l'homme dit "C'était purement sexuel, j'avais d'autres copines, elle a dû venir dormir quelquefois chez moi sans plus" La femme a une autre version "J'étais plus souvent chez lui que chez mes parents. J'y ai laissé des affaires qu'il refusait de me rendre." "Seulement une brosse à dents", corrige le jeune homme. Alors le lundi 5 décembre 2016, le frère décide d'y accompagner sa soeur avec un copain pour y récupérer ses affaires.

Deux versions différentes

Revenu de son travail, le jeune homme dit être tombé sur le frère et son copain devant sa porte. Ceux-ci sont entrés d'autorité. "Puis j'ai été frappé au visage avec une matraque. Menacé, insulté et violenté je me suis défendu." Le certificat médical fait état de douleurs aux bras, aux épaules, à la hanche, au crâne, d'hématomes au visage....

Le frère n'a pas la même version. "On l'attendait sur son palier. On a parlé calmement et il a ouvert sa porte naturellement. Je lui ai juste dit qu'il se conduisait mal avec les femmes, suite à quoi j'ai reçu un coup de poing dans le nez, alors j'ai sorti ma matraque."

Y a-t-il eu préméditation ?

Une déclaration va changer le cours du jugement, celle de l'avocat de la défense du jeune homme qui déclare que certains éléments n'ont pas été produits durant l'enquête. À savoir les SMS que lui a adressé la jeune femme "Tu l'as bien mérité, je t'avais prévenu !"

L'affaire est renvoyée au mercredi 24 janvier 2018 avec productions des SMS au tribunal et au ministère public. S'il s'avérait qu'il s'agissait d'une expédition punitive donc d'actes de violences prémédités les décisions des magistrats en seraient modifiées. À ajouter que la jeune femme pourrait être jugée pour complicité.

