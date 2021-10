Ouistreham. Ouistreham : pour un euro, il s'en prend à une voiture à coups de barre de fer

Mercredi 4 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé un jeune homme âgé de 24 ans pour détérioration d'un bien appartenant à autrui. Cela s'est passé à Ouistreham, au nord de l'agglomération le lundi 17 juillet 2017. Le jeune vandale ne s'est pas présenté à l'audience.

L'homme lui refuse un euro

Présente à la barre, la victime explique qu'elle rejoignait son véhicule après avoir fait quelques courses. "Il m'aborde alors et me demande un euro que je n'avais pas. À ce moment, il avait déjà une barre de fer à la main qu'il avait dû récupérer sur la place du marché. Devant mon refus il m'a lancé "Pourquoi tu me traites comme ça ?"

L'homme raconte que remonté dans sa voiture le jeune a commencé a l'insulter en portant des coups de barres de fer dans ses portières et sur son toit.

Un individu agressif qui se promène en liberté

Appréhendé, l'individu qui n'a pas de domicile fixe explique : "Je fais la manche, un peu partout dans le coin. Il m'a mal parlé, comme j'étais défoncé, ça m'a énervé !" Il persiste en affirmant qu'il était dans son bon droit.

C'est un consommateur d'alcool et de cannabis qui ne souffre a priori pas de troubles psychiques. La procureure juge ce profil dangereux : "Il se promène chaque jour sur Ouistreham potentiellement d'une grande agressivité."

Le jeune homme écope de 3 mois de prison avec sursis et de 200 euros de dommages et intérêts.

