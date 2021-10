Caen. Caen : deux mois de prison avec sursis pour une paire de lunettes

Un peu avant 11h du matin, lundi 19 juin 2017, deux jeunes hommes de nationalité algérienne, l'un âgé de 24 ans, l'autre sans doute de 21 ans, sont surpris en train de voler dans un grand magasin du centre-ville de Caen (Calvados) Ils ont été jugés pour vols en réunion par le tribunal de grande instance de Caen le mercredi 30 août 2017. Ils ne se sont pas présentés à l'audience.

Repérés à cause d'une paire de lunettes

Ce jour-là, en passant un portique de sécurité, l'un d'eux tient à bout de bras une paire de lunettes pour éviter que l'alarme ne se déclenche. L'interpellation par les vigiles se passe dans le calme. Ils ont sur eux divers articles pour une valeur totale qui dépasse les 500 euros.

Le plus âgé est arrivé en France il y a dix mois et vit dans la rue. Quant à son comparse, son identité et son âge sont difficilement vérifiables.

Reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, ils écopent chacun de 2 mois de prison avec sursis.

