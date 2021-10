Rouen. Il bat son épouse à coups de poings

Placé sous contrôle judiciaire après avoir violenté sa femme le 4 juin 2017 à Sotteville-les-Rouen, l'homme comparait ce mardi 22 août devant le Tribunal de Rouen. L'homme avait interdiction d'entrer en contact avec elle. Ce jour-là, il la sollicite néanmoins pour qu'elle vienne le voir chez son frère, où il réside désormais.

Alors qu'il s'apprête à sortir avec des amis, elle le découvre passablement éméché et refuse de franchir la porte. Vexé, il la tire par les cheveux et lui assène plusieurs coups de poings au visage et au corps. Un examen médical attestera des ecchymoses et coups reçus. Une incapacité temporaire de travail de quatre jours lui est délivrée.

"Ce n'était qu'une brouille entre nous"

Un témoin de la scène intervient, il affirme avoir été interpellé par les appels à l'aide de la victime. La police, avertie, interpelle le prévenu et le place en garde à vue. Sa conjointe est également entendue, elle déclare que les violences sont récurrentes depuis plusieurs années mais souhaite retirer sa plainte. "Ce n'était qu'une brouille entre nous", confie-t-elle.

A l'audience, le prévenu déclare : "je ne vois pas ce que l'on me reproche". Le Procureur lui rappelle que "le retrait de la plainte n'efface pas les faits", et la défense du prévenu note qu'"il n'est pas un habitué de la violence". L'homme au casier judiciaire vierge a été condamné à huit mois de prison avec sursis.

