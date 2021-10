Bayeux. Calvados : l'assistante de vie se servait de la carte bancaire de la dame âgée

Jeudi 17 août 2017, une quinquagénaire a été jugée pour vol et escroquerie par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits ont eu lieu à Bayeux en mai 2014.

Deux retraits en numéraire et le règlement d'une facture

En mai 2014, c'est en consultant les relevés bancaires de sa mère âgée de 82 ans à l'époque qu'une femme se rend compte d'opérations frauduleuses. En effet, deux retraits de 400 euros ont été effectués ainsi que le règlement d'une facture d'eau de 102,32 euros. Une enquête est menée. Sur la vidéo de la banque apparaît une femme d'une cinquantaine d'années, ressemblant à la prévenue, qui semble se cacher de la caméra de surveillance. De plus la facture d'eau était au nom de son compagnon.

Toujours assistante de vie

Face aux preuves, la femme qui avait tout d'abord nié finit par reconnaître qu'elle a volé pour aider sa fille au chômage et réglé la note d'eau à cause des menaces de son concubin. Depuis, elle a quitté cet homme mais continue à affirmer que l'argent a été donné à sa fille, ce que celle-ci dément. À ce jour, elle est toujours assistante de vie "Maintenant j'avance l'argent des courses et mon employeur me rembourse. Je ne volerai plus jamais je le jure" Lorsque la cour évoque son casier judiciaire qui comporte une mention de falsification de chèques en 2010, elle prétend ne pas s'en souvenir.

"Une récidiviste larmoyante et amnésique"

Le procureur requiert une peine avec sursis mais surtout une interdiction de contact avec des personnes âgées."Elle se présente de façon bien larmoyante pour une récidiviste qui se dit amnésique. Le bon sens est de lui éviter les tentations. Difficile de la croire de bonne foi quand on voit qu'elle s'était engagée à rembourser en décembre 2014."

La défense plaide une femme sévèrement médicamentée à cause d'une grave et longue dépression. "Il ne faut pas qu'une sanction la prive de son emploi."

Elle écope de 6 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'une amende de 1 000 euros. En outre elle devra verser à la partie civile 902,32 euros de préjudice matériel et 100 euros de préjudice moral.

A LIRE AUSSI.

Normandie : l'aide ménagère ruine la vieille dame dont elle s'occupe

Normandie : en 15 ans, la salariée détourne 377 000€