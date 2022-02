Caen : l’ancien braqueur moleste son ex

Âgé de 44 ans, il vient, accompagner de sa nouvelle copine, “régler des comptes”. À l’aide d’une croix démonte roue, il frappe le collègue au torse si fort que l’empreinte de l’outil est profondément marquée dans les côtes de l’homme malgré les vêtements. Puis, il pénètre dans le véhicule de son ex, casse le pare-brise de l’intérieur en voulant lui asséner un coup et termine de se venger sur la carrosserie du véhicule. Jugé en comparution immédiate lundi 3 octobre pour ces faits, l’homme a demandé un délais pour préparer sa défense.

Braquage en 1990

Ce dernier joue en effet gros. Condamné aux assises pour un braquage en 1990, il était sous le régime d’une libération conditionnelle, à condition de travailler et d’avoir une vie stable. La séparation à l’initiative de sa compagne en août dernier, également mère de sa fille, est semble t-il venue remettre cet équilibre en cause. L’homme a été incarcéré en attendant sa nouvelle comparution le 7 novembre prochain. Le tribunal a aussi ordonné un complément d’enquête.