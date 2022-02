Caen. Calvados : ivre, il s'en prend à deux voitures

Mercredi 12 juillet 2017, Christophe Berthelot âgé de 34 ans, a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour destruction de biens appartenant à autrui. Les faits remontent au dimanche 14 décembre 2014 et ont été commis dans le centre-ville de l'agglomération. L'homme ne s'est pas présenté à l'audience.

Interpellé dans la rue torse nu et en état d'ébriété

La police est appelée car un individu est en train de détériorer deux véhicules en stationnement. Il est interpellé torse nu dans la rue et montre les signes caractéristiques d'un état d'ébriété. Il a en effet 1,33g d'alcool par litre de sang. Placé en garde à vue, il dit avoir bu du ricard et de la bière et avoir été contrarié par une dispute avec son ex-compagne. Malgré tout cela, il a du mal à expliquer son geste.

Quatre condamnations en l'espace d'un an

Au moment des faits, son casier judiciaire comporte quatre mentions récoltées en l'espace d'un an. La procureure estime son absence regrettable et requiert deux mois de prison avec sursis et le dédommagement des victimes.

Finalement, Christophe Berthelot écope de deux mois de prison ferme. La constitution de la partie civile est déclarée recevable. Il devra donc s'acquitter de 457€ de préjudice matériel.

