Ver-sur-Mer. Calvados : son amie ne lui ouvre pas, il casse la porte de ses voisins

Mercredi 19 juillet 2017, un marin-pêcheur âgé de 30 ans a été jugé (détenu pour d'autres causes) par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour destruction d'un bien appartenant à autrui, des faits commis le mercredi 23 novembre 2016 à Ver-sur-Mer (Calvados) ainsi que pour détention d'arme non déclarée, ceci le samedi 18 mars 2017 à Bernières-sur-Mer (Calvados).

Énervé, il détruit la porte d'entrée

A minuit, le mercredi 23 novembre 2016 l'homme désire parler à sa petite amie de l'époque et se rend à son domicile à Ver-sur-Mer. Seulement, la jeune femme ne lui ouvre pas. Son téléphone étant déchargé, il frappe chez ses voisins afin de pouvoir le recharger et contacter son amie. Mais eux non plus ne répondent pas. Alors à coups de pied et de poing, il détruit leur porte d'entrée.

L'avocat de la défense tempère: "Il ne s'est pas rendu compte de sa force. Il n'a pas tapé dans cette porte dans un but de destruction mais juste parce qu'il était très énervé."

Il détient un fusil sans autorisation

Les enquêteurs remontent jusqu'à lui et perquisitionnent son domicile le samedi 18 mars 2017. Ils y trouvent un fusil que l'individu n'a pas déclaré comme le veut la loi.

Son avocat le défend là encore: "Il avait été dans un ball-trap et il y avait une tombola. Il y a gagné le premier prix: un fusil. Il n'a pas pensé à ce moment qu'il lui fallait faire une déclaration."

Quelques mentions dans son casier judiciaire

Le parcours judiciaire du prévenu n'est pas sans faute: violences, détention d'armes, destructions... Il comparait incarcéré (depuis avril 2017) pour violences conjugales.

Il écope de trois mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il devra rembourser 85,80€ aux victimes. Les scellés sont confisqués et il lui est interdit de détenir une arme.

A LIRE AUSSI.

Calvados :déchaînement de violence contre des policiers

Calvados : expédition punitive ou "coup de main" ?

Calvados : il ne supportait plus l'amant de sa femme