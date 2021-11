Cuverville. Calvados : arrêté pour un excès de vitesse, il est en plus ivre

Mercredi 31 mai 2017 un trentenaire a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Trois délits lui sont reprochés : excès de vitesse, état d'ébriété au volant et conduite avec un permis non prorogé, ceci à Cuverville dans l'après-midi du mercredi 8 février dernier.

Deux mentions dans le casier judiciaire pour les mêmes faits

L'individu qui accuse près de 1,70g d'alcool par litre de sang admet qu'il n'aurait pas dû prendre le volant. Il explique avoir fêté un anniversaire et avoir beaucoup bu la veille, ainsi qu'un peu aussi le matin. Son casier judiciaire comporte deux mentions du même genre. Ce qui fait dire à la procureur "Non content d'être alcoolisé, vous roulez trop vite avec un permis non prorogé (pour ce faire le prévenu aurait dû passer une visite médicale au vu de ses antécédents) mais aucun élément concernant votre état de santé n'est versé au dossier."

Sont requis 3 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve ainsi que l'annulation du permis avec une interdiction de le repasser avant 5 mois. S'y ajoutent 200 euros d'amende et une obligation de soins.

La cour entérine ce réquisitoire.

