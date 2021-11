Clécy. Calvados : violences conjugales sur fond de chômage et d'alcool

Mardi 23 mai 2017 le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé un homme âgé de 34 ans pour violences conjugales commises à Clécy, au sud de l'agglomération dans la soirée du dimanche 19 février dernier.

Chômage et alcool

Depuis la perte de son emploi, ce père de famille de trois enfants âgés de 15, 12 et 4 ans a pris l'habitude de boire trop et quotidiennement. Ce jour-là, il se lève à midi, après avoir passé la journée de la veille à boire. Il se rend au bar puis chez des amis et rejoint son domicile vers 19h30, passablement alcoolisé. Sa femme a le tort de lui en faire le reproche, ce qu'il va très mal prendre. En réponse, il lui crache au visage, l'injurie, la gifle et lui assène des coups de poing. La mère prend dans ses bras leur enfant de 4 ans, prostré devant la scène, ce qui n'empêche pas l'homme de continuer à la frapper.

Spectacle affligeant pour les enfants

L'expertise psychiatrique décrit quelqu'un pouvant s'avérer dangereux sous l'emprise de l'alcool. En 2009, il avait déjà été condamné pour violences conjugales. À la barre, le prévenu ne se souvient de rien et se montre repentant. Il est depuis suivi en addictologie et a retrouvé un emploi. Le couple a divorcé et la victime affirme que les choses s'arrangent.

Le procureur qui parle de spectacle affligeant pour les enfants souhaite que les efforts du prévenu perdurent et requiert 10 mois de prison dont 1 mois ferme et un suivi assidu des soins.

L'avocate de la défense souligne que ces faits, certes désolants, ont au moins servi à quelque chose car l'homme s'est repris en main. Il fournit d'ailleurs des examens biologiques prouvant l'avancée de son sevrage.

Il écope de 12 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Injonctions de travail, de soins psychologiques et en addictologie lui sont faites. Il lui est de plus interdit de fréquenter les débits de boissons. "Un seul de ces manquements peut entraîner la révocation partielle ou totale de votre sursis", prévient le président.

