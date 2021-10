Caen. Calvados : frappé pour un regard

Le 27 janvier 2016, un jeune homme attend un bus à la gare routière de Caen (Calvados). Deux individus, dont un de 20 ans, semblent faire de même, quand l'un lui demande pourquoi il "s'est permis" de regarder son pote. Le jeune homme n'a pas le temps de réagir qu'il reçoit deux violents coups de poing au niveau du visage et de la tête. L'agresseur, âgé de 20 ans, ne s'est pas présenté à l'audience de tribunal de grande instance de Caen le mercredi 3 mai 2017 où il était jugé pour violences en réunion.

Deux coups de poing pour un regard

Présente à l'audience, contrairement à son agresseur, la victime n'a toujours pas compris quel était le motif de cet accès de violence, si ce n'est un regard. " Ils étaient deux individus prés de moi à attendre le bus, l'un d'eux m'a reproché d'avoir regardé son copain. Dans la foulée j'ai reçu un coup de poing dans le visage et un autre à l'arrière du crâne. J'ai eu peur de passer devant la gare routière de Caen durant plusieurs mois de crainte de les revoir."

Hématome à la tempe et douleurs cervicales

Le prévenu est connu de la justice pour vols, recels et conduite sans permis. La procureure parle de montée en puissance de son comportement pénale. "Il est plus qu'inquiétant de frapper quelqu'un pour un regard. Cela s'est soldé pour la victime par un hématome temporal et d'importantes douleurs cervicales"

La cour suit son réquisitoire et reçoit la constitution de partie civile. L'individu écope de 4 mois de prison avec sursis, de 600 euros de préjudice moral et de 100 euros de préjudice matériel.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il frappe sa compagne et son enfant de 9 ans

Calvados : une adolescente de 16 ans agressée à l'arrêt du tram

Calvados : l'automobiliste roulait trop lentement