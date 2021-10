Caen. Calvados : par vengeance, elle dérobe la carte bancaire de son ex

À Bretteville-sur-Laize, au sud de Caen (calvados) à l'occasion d'une séparation, une femme âgée de 27 ans emporte la carte bancaire de son ex-compagnon. Elle s'en servira de décembre 2013 à février 2014. C'est absente qu'elle été jugée pour escroquerie le mardi 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Caen.

Manoeuvres frauduleuses

Lorsqu'il consulte ses relevés bancaires, l'homme porte plainte soupçonnant son ex-compagne. Celle-ci reconnaît que ses manoeuvres frauduleuses étaient destinées à se venger de son ex et de ses amis qui l'auraient humiliée. S'étant, dans un premier temps engagée à rembourser 533 euros d'achats dans un magasin Leclerc, elle n'en a rien fait. Elle n'honore pas davantage la convocation en comparution sur reconnaissance de culpabilité.

"On a tout fait pour éviter la correctionnelle, constate la procureure et la prévenue n'en ayant pas la capacité financière on ne peut envisager l'amende"

La dame qui voulait se venger écope donc d'un mois de prison avec sursis.

