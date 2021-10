Caen. Calvados : le voleur "aux accolades" finit devant la justice

Jeudi 30 mars 2017, le tribunal e grande instance de Caen (Calvados) a jugé un Marocain âgé de 27 ans pour vol en récidive commis à Caen le samedi 14 janvier 2017 à 2h30 du matin.

"Je ne m'en souviens plus"

Ce jour-là, il aborde un homme, lui fait deux accolades. Quelques minutes plus tard, la victime se rend compte que le téléphone portable a disparu de sa poche. "J'avais beaucoup bu, se justifie le prévenu, c'est vous qui m'informez de ce que j'ai fait car moi je ne m'en souviens plus." Mais les policiers arrivés sur les lieux n'avaient pas constaté l'alcoolisation du prévenu.

Quant à la vidéosurveillance, elle ne laisse aucun doute sur les intentions du prévenu. En effet, il s'y reprend à deux fois car l'homme le repousse. Alors il insiste pour le prendre dans ses bras.

"Vous n'êtes pas là pour dépouiller les gens?"

Le procureur rappelle qu'il y a une multiplication de ce genre d'agissements. A la sortie des débits de boissons, tard dans la nuit, les gens ne sont pas sur leurs gardes et l'approche est loin d'être agressive, bien au contraire. "La France vous accueille et vous subventionne. Vous devez en respecter les lois. Vous n'êtes pas là pour dépouiller les gens. De plus vous avez déjà été condamné à trois mois de prison avec sursis en septembre 2016."

Au final il écope de six mois de prison ferme ainsi que de la révocation des trois mois de son précédent sursis. il y aura éventuellement une possibilité d'aménagement de cette peine.

