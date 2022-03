Caen. Calvados : il vole pour plus de 10 500€ de cartes de collection dans un magasin

Les faits remontent aux mois de mai et juin 2013. Un trentenaire, habitué d'un magasin de jeux situé à Caen (Calvados), repère qu'il n'est pas difficile de le cambrioler. Il le fait donc à quatre reprises en deux mois.

Mode opératoire

Arrivant en fin d'après-midi, il tournait discrètement la clenche d'une fenêtre et revenait à la nuit tombée, n'ayant plus qu'à la pousser. Par la suite, tombant sur la fenêtre fermée, il casse la vitre de la porte d'entrée. Plus tard encore, le propriétaire ayant muni son magasin de caméras de vidéossurveillance il en détruit une, ce qui ne l'empêche pas d'être reconnu par l'autre.

De précieuses cartes de collection

Il dérobe ainsi de l'argent liquide correspondant à des fonds de caisse (ouvertes à l'aide de ciseaux), des pochettes de jeux, des consoles Nintendo et surtout une collection de cartes valant une petite fortune (plus de 10 500€).

Du temps perdu

Le procureur déplore le temps perdu (les faits datant de 2013) ceci du au fait que le prévenu, ayant changé plusieurs fois d'adresse, ait été difficile à localiser. La preuve en est son absence à l'audience.

Il écope de trois mois de prison avec sursis de 9 417€ de dommages et intérêts et de 500€ de préjudice moral. S'y ajoute 1000€ de frais de justice.