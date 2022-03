Caen. Calvados : interpellé pour tentative de vol, le suspect se dit "curieux"

Vendredi 12 août 2016, vers minuit et demi, la gendarmerie mène une opération de contrôle dans le secteur de Bretteville-sur-Odon, près de Caen (Calvados). Leur attention est attirée par le manège d'un homme. Escaladant la clôture, il fait des allées et venues entre son véhicule et une entreprise de vérandas.