Ouistreham. Calvados : l'employé du centre de thalassothérapie volait ses collègues

Mercredi 1er mars 2017, un homme âgé de 52 ans a été jugé pour vols par le tribunal de grande instance de Caen. Les larcins remontent au mois de septembre 2016 dans le centre de thalassothérapie de Ouistreham (Calvados), au nord de Caen.

Il vole dans les sacs à main

En septembre 2016, l'homme décroche un CDD d'un mois comme agent de maintenance au centre de thalassothérapie de Ouistreham. Ayant de graves soucis financiers, il prend l'habitude de se servir dans les vestiaires et dans les sacs à main de ses collègues. Possédant un pass pour accéder aux chambres, il vole également un couple de curistes. A la barre, l'homme reconnaît : "Je ne prenais que de petites sommes, jamais plus de 20€ même quand il y en avait plus. J'agissais ainsi pour la discrétion."

"Si au moins vous étiez un Robin des bois !"

La présidente lui fait remarquer que cela aurait eu plus de classe s'il avait été un Robin des bois : "Dans ce cas vous auriez volé les riches pour donner aux pauvres mais vos victimes ne gagnent pas plus que vous !" La procureure juge cette attitude fort désagréable "Il trompait ses collègues et la confiance de son employeur espérant passer inaperçu. Je requiers trois mois de prison avec sursis."

Mais la présidente, touchée par la contrition du prévenu ou méfiante à son égard, en décide autrement. Le mercredi 26 avril 2017, il devra apporter la preuve que les cinq victimes ont été remboursées (somme globale environ 350€) "Si oui, J'en tiendrai compte, sinon la sentence risque d'être sévère !"

