Hérouville-Saint-Clair. Normandie : il crache sur un handicapé et menace un policier

C'est pour avoir insulté et menacé un agent de police et pour être détenteur d'un couteau qu'un jeune homme a été jugé mercredi 8 février 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

Il n'apprécie pas l'intervention de la police

À 14h20 le jeudi 24 novembre 2016, place du village, à Hérouville Saint-Clair, la police interpelle un individu qui s'en prend à un handicapé en l'insultant et en lui crachant dessus. L'homme sent fortement l'alcool et brandit une bouteille de whisky. Il n'apprécie pas du tout l'intervention des forces de l'ordre. Preuve en est : les propos tenus à l'encontre de l'un d'entre eux "Je vais te retrouver, tu vas prendre des grosses patates et tu vas mourir ! Je n'ai qu'une envie, t'arracher les yeux !" Sur lui est retrouvé un couteau de cuisine.

Première apparition au tribunal

Le casier judiciaire du prévenu est loin d'être vierge car huit mentions y figurent : conduite alcoolisée, vols, extorsions, outrages et menaces de mort. Mais c'est la première fois qu'il se présente devant le tribunal ayant à chaque fois été jugé en son absence. Il reconnaît les outrages sous l'effet de l'alcool (1,14g par litre de sang) et explique avoir un projet professionnel qui prend forme.

Tolérance zéro pour l'avocat de la partie civile

L'avocat de la partie civile décrète une tolérance zéro. "Cet homme se permet des outrages d'une certaine qualité et incontestablement imaginatives alors qu'il a un manque total de respect envers un handicapé !" La procureure se montre plus clémente : "Son passé est pour le moins impulsif, mais il ne s'est jamais présenté à une seule audience et aujourd'hui il vient. Il y a du progrès. Si on ajoute cela à ses efforts d'insertion, c'est une peine alternative qui serait la mieux adaptée."

Au final, la sanction est de 4 mois de prison avec sursis assortie de 24 mois de mise à l'épreuve. S'y ajoutent 500 euros de préjudice moral à l'encontre du policier et 500 euros de frais de justice. "C'est la première et la dernière fois que vous me voyez", a déclaré le prévenu en saluant la cour. "Nous en prenons note", lui a rétorqué la présidente.

A LIRE AUSSI.

Normandie : "je fais appel ou je me suicide !", déclare le prévenu à la barre

Menaces de mort: six ans de prison supplémentaires pour un détenu de Condé sur Sarthe