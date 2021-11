Si pour les fêtes de cette fin d'année 2016, vous ne savez pas quoi cuisiner, pas de panique ! Yohann Lemonnier, le chef étoilé du restaurant l'Intitial à Caen (Calvados), vous propose un repas simple a préparer et peu coûteux.

Entrée : un velouté d'épinards avec des Saints-Jacques

"On met dans le mixeur une bonne poignée d'épinards bien lavés, un peu de crème chaude, on mixe, on assaisonne et voilà. On fait les Saints-Jacques à la poêle, il faut en compter trois ou quatre par personne."

Plat principal: un chapon avec un écrasé de salsifis

"Il faut un chapon de trois ou quatre kilos que votre boucher aura préparé très à l'avance. On le rôtit sur tous les côtés sur une plaque. On le colore un petit peu puis on le met 5 heures au four, à 60 degrés. Avec ça, on met un écrasé de salsifis, achetés au marché. On le cuit, on l'écrase bien, cela va parfaitement avec le chapon. On peut agrémenter avec une moutarde au safran."

Dessert: des poires au chocolat

"On peut acheter ses poires au marché, mais cela marche aussi très bien si on les achète en conserve. Avec ça on fait une crème au chocolat. C'est très bien pour finir le repas."

Il faut compter 15 minutes de préparation pour l'entrée, 5 heures pour le plat et 30 minutes pour le dessert. Coût du repas : moins de 40 euros pour deux personnes.

