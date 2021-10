Caen. Calvados : quatre mois de prison pour le voleur qui se prétendait mineur

Le samedi 22 octobre 2016, dans le magasin "les galeries lafayettes" en centre-ville de Caen (Calvados) un jeune homme d'origine algérienne est interpellé par le vigile. Il vient de passer les caisses sans payer avec deux paires de lunettes et des vêtements pour une valeur de plus de 300 euros. Il a été jugé en son absence par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le jeudi 24 novembre 2016 pour deux infractions: vols et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.

Il maintient être né en 2000

Le jeune homme maintient être né en 2000 et donc être mineur. De ce fait, il refuse de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Un examen osseux prouvera qu'il a plus de dix-huit ans.

Par ailleurs, sans domicile fixe, il déclare voler pour dédommager les personnes qui l'aident et qui l'hébergent. "Algériens, arabes, musulmans, tous mes amis me donnent à manger"

Quatre mois de prison ferme

Mais le prévenu s'avère aussi être un consommateur de stupéfiants. "Voler des denrées alimentaires est une chose mais voler pour revendre et s'acheter de la drogue en est une autre, déclare le président, il échappe à tout contrôle social." Le procureur estime que l'homme a bien des choses à cacher et requiert 4 mois de prison ferme.

La cour suivra ce réquisitoire et Charef ben Ali écope de 4 mois de prison ferme.

