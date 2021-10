Caen. Calvados: deux Albanais dévalisent des voitures en stationnement

Deux Albanais ont été jugés le jeudi 10 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vol en réunion et rébellion. Les faits se sont produits à Caen, le dimanche 9 octobre 2016 à 4h30 du matin. Seul, le plus âgé, 27 ans, a comparu à l'audience car incarcéré pour vol depuis le 28 octobre 2016. Le plus jeune, 21 ans, a été jugé en son absence.