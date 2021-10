Caen. Caen. L'homme agressé comparaît devant le tribunal

Un homme âgé de 45 ans a comparu le mercredi 2 novembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour outrages et menace de crime envers des personnes dépositaires de l'autorité publique.

Délit requalifié

Madame Béatrice Dupuis, étant le juge unique de cette audience, le délit a dû être requalifié de menace de mort en menace de crime avec l'accord du prévenu. En effet, les menaces de mort sont trop graves pour être jugées par un seul magistrat. Cela fait baisser la peine encourue de cinq ans à trois ans mais permet le jugement.

Bagarre dans le centre-ville de Caen

Dans la soirée du samedi 4 avril 2015 quatre individus se battent devant la discothèque "le Farniente" rue Paul Doumer, dans le centre ville de Caen. Voyant la situation dégénérer, le portier de la boite de nuit appelle la police. Deux policiers se rendent sur les lieux.

Un policier sort sa matraque

Pour tenter de séparer les quatre hommes, un policier se voit contraint de sortir sa matraque, mais une jeune femme s'interpose et en est frappée au bras. C'est la compagne du prévenu que l'incident met (un peu plus) hors de lui. "Ah ! Elle est belle la police ! Toi, je vais te tuer !" menaces accompagnées évidemment d'insultes croustillantes.

"On se fait agresser, on se défend et la police nous frappe !"

L'homme reconnait les faits et ajoute : "On ne sort pratiquement jamais. On se fait agresser, on se défend et la police nous frappe ! Avouez que c'est tout de même un peu fort !" La procureure lui rappelle qu'à cette audience ce n'est pas l'altercation qui lui est reprochée, mais son attitude. Les deux policiers ne s'étant pas constitués partie civile, il écope des 300 euros d'amende requis par le ministère public.

