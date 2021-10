TILLY-SUR-SEULLES. Calvados :une femme accuse son mari de viol, elle est jugée pour dénonciation calomnieuse

Le jeudi 20 octobre 2016, une femme a dû répondre devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) d'une plainte pour viol portée à l'encontre de son mari que celui-ci dément.

Les faits se seraient produits à leur domicile de Tilly-sur-Seulles au nord de Caen.

Elle porte plainte contre son mari pour viol

Après 25 ans de vie commune, en 2015, une femme annonce à son mari qu'ayant rencontré quelqu'un d'autre elle a décidé de divorcer.

Le lundi 17 août 2015, elle se rend à la gendarmerie et porte plainte contre son conjoint pour viol, expliquant que cela fait plus d'un mois que les relations sexuelles ne sont plus consenties. elle y ajoute des violences conjugales.

Elle reconnaît avoir menti

En mai 2016, lors de la conciliation pour le divorce, elle reconnaît avoir menti en déposant cette plainte. Elle devait s'expliquer sur ces faits le jeudi 20 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen.

En effet, l'époux ayant subi des questions gênantes sur sa vie intime de la part des enquêteurs, demande réparation: 2 000 euros de dommages et intérêts.

Elle a retiré sa plainte sous la contrainte

La prévenue affirme avoir retiré sa plainte contrainte par son mari et pour éviter des souffrances à ses fils, ne voulant pas voir leur père condamné. "Mais aujourd'hui je le confirme: oui, il m'a violée et souvent. Je n'avais pas envie d'actes sexuels, je pleurais. Il me les imposait en me menaçant de mort."

Le viol mène à la cour d'assises

L'enquête ne dispose ni de constatations médicales ni de descriptions précises, ce qui fait dire au président: " Ce sont des accusations très graves, ces viols répétés peuvent mener à la cour d'assises." Quant au procureur, il se pose la question: "dénonciation calomnieuse ou non? Ce genre de plainte peut servir lors d'un divorce."

Comment savoir ce qui se passe chez un couple?

La défense demande la relaxe de sa cliente arguant qu'il n'est pas démontré que les faits dénoncés soient faux.

Il est effectivement difficile de savoir ce qui se passe chez un couple. L'affaire est mise en délibéré au jeudi 15 décembre 2016.

