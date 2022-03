Hors agglomération de Caen. Calvados. Six mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Deux faits de violences conjugales, commis le vendredi 15 avril 2016 et le jeudi 7 septembre 2016, à Saint-Martin-de-Mieux, près de Falaise au sud de Caen (Calvados), ont amené un homme de 42 ans à comparaître devant le tribunal de grande instance de Caen, le jeudi 13 octobre 2016.

Rétrogradé dans son travail, il perd pied

Le prévenu, dont le casier judiciaire est vierge et qui n'a jamais eu de problème majeur dans son couple, perd pied lorsqu'il est rétrogradé dans son travail. De fait, il se retrouve handicapé après avoir été opéré deux fois des hanches. Alors, il se réfugie de plus en plus souvent dans l'alcool.

Plus de 3 g d'alcool par litre de sang

Dans ces circonstances, il frappe sa compagne en avril dernier, et la scène se renouvelle et s'aggrave en septembre. Regagnant son domicile alcoolisé de façon massive (3g d'alcool par litre de sang), il frappe sa conjointe très violemment. Affolée, celle-ci tente de s'enfuir par une fenêtre.

Il frappe également son père

Alerté par le bruit, le père du prévenu qui habite à côté se précipite pour venir en aide à la victime. Une bagarre éclate et il est à son tour brutalement frappé. A la barre, le prévenu reconnaît que l'alcool le rend violent mais, sur ce qui lui est reproché, il ne se souvient de rien. Depuis ce jour, il affirme se soigner. Il est condamné aux 6 mois de prison avec sursis requis par le procureur.

