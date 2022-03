VIRE. Calvados. A Vire, un père et son fils sont agressés par une bande de jeunes

Un père et son fils sont pris à partie par une bande de jeunes en rentrant chez eux dans la nuit du samedi 14 juillet 2012, à Vire, au sud-ouest de Caen (Calvados). L'un d'entre eux a été jugé en son absence le mercredi 5 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen pour violence en réunion.

Une bande de jeunes, pour la plupart mineurs

Ayant assisté au feu d'artifice, le père et le fils passent devant la gare de Vire pour rentrer chez eux. C'est alors qu'ils tombent sur un groupe d'une dizaine de jeunes, pour la plupart mineurs.

Fractures des côtes et du nez

Sans raison, sans sommation, le père reçoit une "balayette" (coup de pied à l'arrière de la jambe destiné à faire tomber) A terre, il est bourré de coups de pied ce qui lui vaudra plusieurs côtes cassées. Quant au fils, il souffrira d'une fracture du nez. Ils seront pris en charge par les pompiers.

Une dizaine d'agresseurs, quatre à la gendarmerie

A l'arrivée des gendarmes, la bande s'est considérablement réduite, de dix individus, elle est passée à quatre. Le fils, par crainte des représailles ne portera pas plainte, mais le père, lui, va se constituer partie civile, ce qui amènera un jeune de 21 ans à être jugé par le tribunal de grande instance de Caen, ce mercredi 5 octobre 2016.

Déjà condamné pour violence en état d'ivresse

Le jeune n'en est pas à son coup d'essai car il a déjà été condamné en 2015 pour violence en état d'ivresse. Durant l'enquête il a bien du mal à reconnaître les faits, prétendant que les deux hommes les auraient agressés armés de bouteille en verre. "De toute façon, tranche la procureure, il y a disproportion entre deux personnes et dix, sans parler des certificats médicaux !" Le prévenu est condamné à 5 mois de prison avec sursis, à 1000 euros de dommages et intérêts et à 500 euros de frais de justice.

