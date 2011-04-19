Cette campagne d'affichage durera une semaine. Je vous rappelle que cette exposition présente pour la première fois en Occident, un face à face entre la tapisserie de bayeux et le Rouleau du Grand Conseiller Ban datant du XIIe siècle, et classé trésor national au Japon.
Bayeux s'affiche sur les Champs-Elysées
C'est demain que commence à Paris sur les Champs-Elysées une campagne de communication autour de l'exposition événement Emakimono, qui se tient en se moment même dans la capitale du Bessin.
Publié le 19/04/2011 à 16h58 - Par Victor Virette
En direct
-
19h01Coupe de France de football. Les joueuses du Stade Malherbe Caen qualifiées en quarts de finale pour la première fois de leur histoire
-
17h33Hippisme. Prix d'Amérique : les Normands Hokkaido Jiel et Josh Power sur les deux premières places du podium
-
17h00Place du commerce en Seine-Maritime. Laverie, boulangerie et décoration d'intérieur
-
16h00Calvados. Ce lycéen va marcher chaque jour 32km pour aller au lycée, pour la bonne cause
-
14h30Normandie. Le métier est porteur : des chaudronniers-soudeurs recherchés
-
12h00Caen. De plus en plus d'Airbnb : un souci pour le parc immobilier ?
-
11h00Bonne table à Rouen. Une cuisine authentique au bistrot Marie-Lyne
-
10h00Rouen. J'ai fait sonner le carillon de la cathédrale
-
09h00Rouen. Comment la boucherie séduit-elle les jeunes ? "C'est un métier de transformation totale"
-
08h35Métropole Rouen Normandie. "Le Vaisseau fantôme" de Wagner à l'Opéra
-
24/01Religion. De plus en plus d'adultes baptisés dans la Manche : "Ils nous amènent à reconsidérer notre manière d'être chrétien"
-
24/01Seine-Maritime. Mangas : pourquoi de plus en plus de lecteurs tombent-ils sous le charme ?
-
24/01"L'Amour est dans le pré". "Ils enfreignent le règlement" : pourquoi M6 a dû clarifier les règles après le portrait des frères manchois
-
24/01Bonne table à Caen. Le Malaga, un air de Catalogne sur la côte
-
24/01Normandie. Nouvelle licence, alternance... Les grands changements pour devenir enseignant
-
24/01Caen. Improviser pour apprendre à jouer : ma redécouverte de la harpe au festival Harpes d'Exil
-
24/01Seine-Maritime. Un "risque sérieux" de rave party : la préfecture interdit tout rassemblement festif à caractère musical ce week-end
-
24/01Manche. Un feu se déclare dans un garage de 30m2, quatre personnes sont relogées
-
24/01Place du commerce à Caen. Des lunettes, de l'onglerie et de la décoration
-
24/01Seine-Maritime. Alpine a dévoilé sa nouvelle monoplace de Formule 1
Les plus lus
-
1 -Normandie. Nouveau coup de vent : deux départements en vigilance jaune
-
2 -Danse avec les stars 2026. La Normande Fauve Hautot va-t-elle quitter le jury pour revenir danser dans la compétition ?
-
3 -"L'Amour est dans le pré". "Ils enfreignent le règlement" : pourquoi M6 a dû clarifier les règles après le portrait des frères manchois
-
4 -Alerte Météo. Une nouvelle tempête en Normandie ? A quoi s'attendre avec Ingrid, trois départements sous vigilance
-
5 -N'oubliez pas les paroles. Eliminé après un "dérapage" le maestro normand Stéphane avait un projet très… normand avec ses gains
Immobilier
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Salle a manger Gournay-en-Bray (76220) 350€ Découvrir
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.