Bayeux s'affiche sur les Champs-Elysées

Cette campagne d'affichage durera une semaine. Je vous rappelle que cette exposition présente pour la première fois en Occident, un face à face entre la tapisserie de bayeux et le Rouleau du Grand Conseiller Ban datant du XIIe siècle, et classé trésor national au Japon.

Newsletter Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.