New Delhi (AFP). L'Inde interdit à Nestlé de vendre ses populaires nouilles instantanées

L'autorité indienne de sécurité des aliments a ordonné vendredi à Nestlé de retirer ses populaires nouilles instantanées de la vente en raison de leur teneur trop élevée en plomb, en dépit des assurances données par son patron. L'autorité indienne (FSSAI) a indiqué que des tests sur des échantillons de nouilles Maggi dans plusieurs Etats avaient montré une teneur en plomb supérieure à la limite autorisée et a demandé au géant suisse de cesser toute production. La FSSAI a ordonné à Nestlé de "retirer et rappeler les neuf variétés de nouilles instantanées Maggi du marché car non sûres et dangereuses pour la consommation (..) et de cesser toute nouvelle production, élaboration, importation, distribution et vente". Nestlé avait un peu plus tôt annoncé le retrait volontaire de la vente de ces produits. Venu en Inde pour tenter de déminer la crise, le directeur général du géant suisse, Paul Bulcke, a assuré que ces nouilles étaient "propres à la consommation", lors d'une conférence de presse à New Delhi. "Les nouilles Maggi sont propres à la consommation", a-t-il dit. "Nous les retirons du marché en raison de la confusion, la confiance du consommateur ayant été ébranlée". "La sécurité de nos consommateurs est primordiale. Nous travaillons avec les autorités pour mettre fin à cette confusion", a-t-il dit. Paul Bulcke a déclaré qu'il ne remettait pas en cause les tests indiens mais qu'il était nécessaire de clarifier la méthodologie utilisée par les différents laboratoires. - Produit promu par des stars - Au moins six Etats ont annoncé récemment l'interdiction temporaire de vente des nouilles Maggi après des tests sur la teneur en plomb. Outre le plomb, l'agence reproche à Nestlé d'avoir violé la réglementation sur deux autres points: un étiquetage trompeur sur l'absence de glutamate monosodique (ou GMS) - un additif alimentaire controversé - et la vente d'une variété sans feu vert. Nestlé a annoncé que la mention sur l'absence de GMS serait retirée de l'emballage. La controverse s'est emballée au cours des derniers jours, des activistes brûlant des paquets en signe de protestation à Calcutta jeudi. La marque Maggi est présente depuis trois décennies en Inde et compte pour 80% du marché des nouilles instantanées. Le produit - vendu comme un aliment sain et rapide à préparer - a gagné en popularité auprès des Indiens toujours plus nombreux à quitter le domicile familial pour étudier ou chercher du travail. Maggi était devenue l'une des cinq marques les plus dignes de confiance, selon un sondage l'an dernier réalisé auprès de consommateurs. Plusieurs stars indiennes en font la promotion, dont le célèbre acteur Amitabh Bachchan. Sur les réseaux sociaux, la controverse figurait parmi les principaux sujets d'échange en Inde vendredi. "Une collusion de multinationales sans scrupule, d'agences de publicité et de régulateurs de l'alimentation a conduit à vendre n'importe quoi comme étant un nectar émotionnel aux Indiens chaque jour", écrit ainsi l'écrivain Chetan Bhagat sur twitter. D'autres regrettaient de ne savoir cuisiner autre chose que ces nouilles instantanées. Pour Nestlé, la crise a été déclenché par la décision de l'Etat de l'Uttar Pradesh (nord) de poursuivre au pénal sa filiale indienne après avoir trouvé des taux anormalement élevés de plomb lors d'un test de routine, ainsi que de glutamate monosodique (ou GMS).

