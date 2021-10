New Delhi (AFP). L'Inde interdit la production et la vente de nouilles instantanées Nestlé

L'agence indienne de sécurité des aliments (FSSAI) a ordonné vendredi à Nestlé de cesser la production et la vente de ses nouilles instantanées dans le pays après la détection d'une teneur en plomb trop élevée dans des échantillons. La FSSAI ordonne à Nestlé India de "retirer et rappeler les neuf variétés de nouilles instantanées Maggi du marché car non sûres et dangereuses pour la consommation (..) et de cesser toute nouvelle production, élaboration, importation, distribution et vente", selon le communiqué. L'agence reproche au géant suisse de l'alimentation d'avoir violé la réglementation sur trois points: la présence de plomb en teneur supérieure à la limite, un étiquetage trompeur sur l'absence de glutamate monosodique (ou GMS) - un additif alimentaire controversé - et la vente d'une variété sans feu vert. Nestlé avait un peu plus tôt annoncé le retrait volontaire de la vente de ces produits et son directeur général, Paul Bulcke, a assuré que ces nouilles étaient "propres à la consommation", lors d'une conférence de presse à New Delhi. "Les nouilles Maggi sont propres à la consommation", a dit le patron de Nestlé. "Nous les retirons du marché en raison de la confusion, la confiance du consommateur ayant été ébranlée".

