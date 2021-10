New Delhi (AFP). Inde: les nouilles instantanées Nestlé interdites de vente à New Delhi

Les autorités de New Delhi ont interdit mercredi la vente de nouilles instantanées Nestlé dans la capitale indienne après la détection d'une teneur en plomb élevée dans des échantillons. Le ministre de la Santé de New Delhi a annoncé que les très populaires nouilles Maggi seraient interdites pendant 15 jours, le temps pour le géant suisse de l'alimentation de rappeler et de remplacer les dizaines de milliers de paquets en vente dans les commerces de la capitale. "Nous avons interdit la vente de nouilles Maggi pour 15 jours. La société devra, pendant cette période, rappeler les stocks et les remplacer par de nouveaux, une fois toutes les vérifications et procédures réalisées", a dit Satyendra Jain aux journalistes. Les retraits volontaires de sachets se sont multipliés dans les commerces du pays après l'annonce de taux de plomb dépassant la limite dans des sachets en vente à Delhi et dans l'Etat de l'Uttar Pradesh (nord). Future Group, le premier groupe de distribution indien, a annoncé avoir retiré de la vente les sachets Maggi de ses 500 magasins "par mesure de précaution", le temps de connaître les résultats des testes lancés dans tout le pays. "Dans l'intérêt des consommateurs, nous avons retiré les nouilles Maggi des rayons de tous nos magasins", a indiqué un porte-parole de Future Group. "Nous attendons des éclaircissements de la part des autorités avant toute nouvelle décision". Le titre Nestlé India, coté à la Bourse de Bombay, a fini sur une chute 9% à la Bourse de Bombay. - Poursuites pénales - Cette décision de Delhi intervient après que l'Etat de l'Uttar Pradesh (nord) a annoncé en fin de semaine passée avoir trouvé des taux anormalement élevés de plomb dans des nouilles Maggi lors d'un test de routine qui a également révélé la présence de glutamate monosodique (ou GMS), un additif alimentaire controversé. L'Uttar Pradesh a décidé de poursuivre au pénal la filiale indienne de Nestlé. Ces nouilles instantanées sont très populaires en Inde, Nestlé étant le numéro un du marché. Des analyses des nouilles Maggi ont été lancées dans toute l'Inde cette semaine. "Des échantillons ont été testés dans tout le pays, nous recevons les résultats au fur et à mesure", a indiqué à l'AFP G. Gurucharan, haut fonctionnaire du ministère de l'Alimentation et de la consommation. "Par exemple, les tests à Delhi ont révélé que 10 des 13 échantillons contenaient des teneurs en plomb supérieures aux limites autorisées. Une fois que nous aurons tous les résultats, Nestlé India pourra s'expliquer", a-t-il expliqué. Nestlé India a contesté ces analyses en début de semaine, indiquant que ses tests réalisés sur près de 1.000 échantillons ainsi que des tests indépendants sur 600 autres avaient conclu que ces nouilles étaient propres à la consommation. "Tous les résultats de ces tests réalisés en interne et en externe montrent que les niveaux de plomb sont bien inférieurs aux niveaux imposés par la réglementation sur l'alimentation et que les nouilles Maggi sont propres à la consommation", a dit le groupe dans un communiqué le 1er juin. Les autorités de Delhi avaient convoqué les responsables de Nestlé mercredi pour s'expliquer avant d'annonce de l'interdiction de vente. Le Kerala (sud) a ordonné à tous les magasins contrôlés par l'Etat de retirer de la vente les sachets de nouilles Maggi.

