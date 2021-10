New Delhi (AFP). Nestlé: l'Inde interdit la production et la vente de nouilles instantanées Maggi

L'agence indienne de sécurité des aliments (FSSAI) a ordonné vendredi à Nestlé de cesser la production et la vente de ses nouilles instantanées dans le pays après la détection d'une teneur en plomb trop élevée dans des échantillons. La FSSAI ordonne à Nestlé India de "retirer et rappeler les neuf variétés de nouilles instantanées Maggi du marché (..) et de cesser toute nouvelle production", selon le communiqué. Nestlé avait un peu plus tôt annoncé le retrait volontaire de la vente de ces produits.

