La star de la mine d'or cinéma aujourd’hui, c'est bien sûr « rien à déclarer » de Dany Boon avec Dany Boon et Benoit Poelvoorde.



1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge, l’autre français, apprennent la disparition prochaine de leur poste frontière situé dans la commune de Courquain France et Koorkin Belgique.

Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vandevoorde

se voit contraint et forcé d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-belge.

Son collègue français, Mathias Ducatel , considéré par Ruben comme son ennemi de toujours, est secrètement amoureux de sa soeur. Il surprend tout le monde en acceptant de devenir le co-équipier de Vandevoorde et sillonner avec lui les routes de campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception des douanes internationales.



C'est un film forcément attendu au tournant par des millions de français et les critiques cinéma après la déferlante « bienvenue chez les ch'tis » toujours film français le plus vu au cinéma de tous les temps. Dans ce film, on prend la même recette de différence des cultures, non plus entre les sudistes et nordistes mais entre les Belges et les Français.

Mais ici, l'histoire du long-métrage n'est qu'un prétexte à enchainer les gags et situations comiques. Dans Bienvenue chez les ch'tis, le scénario était bien présent, mais on ne retiendra pas vraiment celui-là. Est-ce un gros défaut? Non car l'aspect drôle est parfaitement joué. On passe un franc moment de rigolade et on s'amuse beaucoup .Le belge anti-français et l'amoureux transi mais étranger sont bien interprétés par Benoit Pooelvoorde et Dany Boon, le duo fonctionne à merveille.

N'en déplaise aux détracteurs, « Rien à déclarer » est un film français drôle, qui plaira à toute la famille et qui fait rire les salles obscures.

« Rien à déclarer » un bon film à voir depuis mercredi au cinéma.