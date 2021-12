Recueillement à Pont-Audemer pour les obsèques d'Alexis Vastine

Les obsèques du champion de boxe Alexis Vastine, décédé dans le crash d'un hélicoptère lors du tournage de l'émission "Dropped" sont célébrées dans la plus strict intimité ce mercredi 25 mars en l'église Saint-Ouen à Pont-Audemer. Alexis Vastine, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin, est mort à 29 ans dans l'accident qui avait fait 10 morts au début du mois en Argentine.

Les proches du boxeur et la famille

Le sécrétaire d'état aux sport Thierry Braillard entouré de Valérie Fourneyron, ancien ministre des sports, et d'élus locaux et régionaux sont présents au côté des proches du boxeur et de sa famille. De nombreux sportifs ont fait le déplacement en Normandie, dont le judoka Teddy Riner, le footballeur Sylvain Wiltord, le boxeur Jérôme Thomas et le lutteur Christophe Guenot.

La célébration est retransmise à l'extérieur de l'église sur un écran géant.

Un drapeau tricolore... et des gants

Un drapeau tricolore est déposé sur le cecueil d'Alexis Vastine et des gants de boxe bleus sont placés devant le cercueil.

Au début de la cérémonie a été diffusée la chanson "La belle vie" interprétée par Sacha Distel.

"nous voici réuni par Alexis et pour lui... Alexis est au côté de Celie (ndlr : sa soeur) et de notre Père du ciel..." Introduction des obsèques

"Alexis, cet amoureux de Dieu... Alexis c'est notre champion. simple mais vrai. un homme de convictions, de valeurs et de spontanéité" Prêtre présidant les obsèques

Le cercueil, porté par des boxeurs et des militaires était précédé de membres de la confrérie ancestrale normande des Charitons, portant de grands cierges.

A la sortie de l'église, l'armée a rendu hommage à Alexis Vastine, l'un des leurs. Le champion appartenait au 121e régiment du Train.

De 15H00 à 17H00 pendant la cérémonie, les commerçants du centre-ville avaient baissé leur rideau et apposé des affichettes avec la photo du champion.