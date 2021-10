Grenoble (AFP). Eboulement en Savoie: la route vers Les Ménuires et Val Thorens rouverte

La route départementale menant aux stations savoyardes des Ménuires et de Val Thorens, coupée depuis vendredi soir en raison d'un éboulement rocheux, a été rouverte samedi à 17h30 dans les deux sens de circulation, a-t-on appris auprès de la préfecture de Savoie. "La priorité est donnée aux bus qui acheminent les vacanciers. Le trafic va mettre du temps à se résorber et les automobilistes sont invités être patients", a indiqué à l'AFP la préfecture de Savoie. Cette dernière précise que "les usagers vont probablement rejoindre les stations très tardivement, en cours de nuit", compte tenu des ralentissements supérieurs à 30 km recensés dans la vallée de la Tarentaise en fin d'après-midi. Afin d'accueillir les automobilistes bloqués, les centres d'accueil des secteurs de Moûtiers et d'Albertville ont été activés à 18H00, a également annoncé la préfecture. Un numéro vert a également été mis à la disposition des usagers à la recherche d'informations: 0811 000 673. L'accès aux stations des Ménuires et de Val Thorens avait été coupé vendredi soir après que deux énormes rochers, dont un d'une "cinquantaine de tonnes", soient tombés vers 16H00 sur la départementale 117, qui relie Moûtiers et Saint-Martin-de-Belleville, dans la vallée de la Tarentaise. Une expertise par hélicoptère du versant sur lequel est survenu l'éboulement, ainsi que sa purge, ont été menées samedi matin pour sécuriser l'itinéraire. Son bitume, éventré peu avant un lacet lors du premier impact au sol de la roche, qui s'est ensuite stabilisée en contrebas, a été réparé samedi après-midi. Une déviation par un itinéraire bis avait été mise en place samedi à 7H00, permettant en priorité aux vacanciers bloqués dans les deux stations de rentrer chez eux.

