Grenoble (AFP). Eboulement: accès toujours coupé vers les stations des Ménuires et de Val Thorens

L'accès aux stations de ski savoyardes des Ménuires et de Val Thorens était toujours coupé samedi matin dans les deux sens en raison d'un éboulement rocheux survenu vendredi sur la route départementale qui les relient à Moûtiers tandis qu'on dénombrait plus de 70 km de bouchons dans le sens des départs en Rhône-Alpes. Une déviation par la RD 96, "non adaptée aux poids-lourds et aux cars", a été mise en place depuis 7H00 et "sera réservée aux seuls véhicules légers le matin jusqu'à 12H00", "uniquement pour la descente des stations de Val Thorens et des Menuires", a indiqué le Centre régional d'information et de coordination routières (CRICR) Rhône-Alpes dans un communiqué. La montée vers les deux stations savoyardes par cet itinéraire alternatif, qui permet la circulation "d'un débit très faible" de véhicules selon le CRICR, sera à nouveau possible à partir de 14H00, et ce uniquement pour les véhicules légers. "Les temps de parcours seront longs et des bouchons sont inévitables", a précisé le CRICR, qui conseille aux usagers de "reporter leur déplacement vers ces stations" au dimanche. "Il est demandé aux usagers qui sont sur la route en direction des stations des Ménuires et de Val-Thorens de s'arrêter pour la matinée sur les grandes agglomérations: Lyon, Grenoble, Chambéry ou Albertville", a-t-il par ailleurs ajouté. Une expertise par un géologue du versant sur lequel est survenu l'éboulement est en cours. Menée par hélicoptère, elle doit permettre dans un premier temps de sécuriser la route. Celle-ci a été éventrée lors d'un premier impact avec la roche, qui s'est ensuite stabilisée en contrebas juste avant un lacet, obstruant une partie de l'accès. Ce matin, des ouvriers s'affairaient à détruire le bloc de roche et à purger la paroi. Vendredi soir, la municipalité de Moûtiers a ouvert un gymnase et mobilisé des parkings de la ville pour accueillir les touristes bloqués, parmi lesquels des automobilistes et des voyageurs ayant convergé dans la région par le train. "Quelques dizaines de personnes s'y sont arrêtées. Elles ont été ensuite aiguillées vers des minibus et des taxis pour être acheminées vers leur destination finale", a expliqué Fabrice Pannekoucke, le maire de la ville. Vendredi après-midi, deux énormes rochers, dont un d'une "cinquantaine de tonnes" sont tombés sur l'accès menant aux deux stations de ski de Val Thorens et des Ménuires. L'éboulement s'est produit vers 16H00 sur la route départementale 117, au niveau de la commune de Fontaine-le-Puits, entre Moûtiers et Saint-Martin-de-Belleville. Par ailleurs, plus de 70 km de bouchons cumulés étaient comptabilisés samedi matin dans le sens des départs principalement sur l'A40, l'A43, la RN90 et la RN85, a précisé le CRICR. La journée de samedi a été classée vert au niveau national et rouge en Rhône-Alpes dans le sens des départs. Elle est classée orange dans le sens des retours au niveau national.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire