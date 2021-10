Grenoble (AFP). Ski: l'accès aux stations des Ménuires et de Val Thorens rétabli après un éboulement

La route principale menant aux stations savoyardes des Ménuires et de Val Thorens a été rouverte samedi soir, 24H après un éboulement rocheux qui a coupé la circulation et semé la pagaille dans les accès à la vallée de la Tarentaise. "La priorité est donnée aux (cars) qui acheminent les vacanciers. Le trafic va mettre du temps à se résorber et les automobilistes sont invités à être patients", a indiqué samedi soir à l'AFP la préfecture de Savoie. Cette dernière précise dans un communiqué que les usagers vont probablement rejoindre les stations "très tardivement, au cours de la nuit", compte tenu des ralentissements supérieurs à 30 km qui étaient recensés dans la vallée de la Tarentaise en fin d'après-midi. Afin d'accueillir les automobilistes encore bloqués ou désirant faire une pause, les centres d'accueil des secteurs de Moûtiers et d'Albertville ont été activés samedi à 18H00 et un numéro vert a été mis à la disposition des usagers à la recherche d'informations (0811 000 673). L'accès aux stations des Ménuires et de Val Thorens avait été coupé vendredi soir après que deux énormes rochers, dont un d'une "cinquantaine de tonnes", étaient tombés vers 16H00 sur la départementale 117, reliant Moûtiers à Saint-Martin-de-Belleville. Son bitume, éventré peu avant un lacet lors du premier impact au sol de la roche, qui s'est ensuite stabilisée en contrebas, a été réparé samedi après-midi. Une déviation par un itinéraire bis - la RD 96 -, interdite aux poids-lourds et aux cars, a été aussitôt mise en place permettant en priorité aux vacanciers bloqués dans les deux stations de rentrer chez eux. L'accès aux stations par cette voie, envisagé pour 18H00 et permettant qu'"un débit très faible" de véhicules selon le Centre régional d'information et de coordination routières (CRICR), a été maintenu pour la nuit parallèlement à la réouverture de la route principale. Face au risque de forts ralentissement dans le secteur, le CRICR avait conseillé samedi aux usagers de "reporter leur déplacement vers ces stations" à dimanche ou de patienter dans les grandes agglomérations telles Lyon, Grenoble, Chambéry ou Albertville. "La circulation va pouvoir reprendre doucement car la paroie est sécurisée", a expliqué à l'AFP Fabrice Pannekoucke, maire de Moûtiers. Ce dernier a mobilisé dès vendredi soir un gymnase et des parkings de la ville pour accueillir les touristes bloqués, parmi lesquels des automobilistes et des voyageurs ayant convergé dans la région par le train. Beaucoup y ont patienté samedi après-midi. "Quelques dizaines de personnes s'y sont arrêtées cette nuit. Elles ont été aiguillées vers des minibus et des taxis pour être acheminées vers leur destination finale", a ajouté l'édile. Par ailleurs, un pic de 70 km de bouchons a été comptabilisé samedi dans la vallée de la Tarentaise, selon le CRICR. La journée de samedi avait été classée vert au niveau national et rouge en Rhône-Alpes dans le sens des départs. Elle était classée orange dans le sens des retours au niveau national.

