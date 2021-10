Paris (AFP). France: nouvelle hausse de la consommation des ménages en janvier

La consommation des ménages a continué d'augmenter en France en janvier, progressant de 0,6% après une hausse de 1,6% en décembre, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques. "Cette hausse résulte notamment du dynamisme des achats d'automobiles et des dépenses de gaz et d'électricité", précise l'Insee dans un communiqué. "La consommation des ménages en biens fabriqués progresse fermement" (+1,3% après +0,2%), constate l'institut, qui calcule l'évolution de la consommation à prix constants et corrigée des variations saisonnières et de l'effet du nombre de jours ouvrables. Parmi les biens fabriqués, les dépenses en biens durables ont connu un "net rebond" (+1,9% après -0,3%), principalement du fait d'une forte progression des achats d'automobiles (+3,2% après -0,1%). "Les achats en équipement du logement, et notamment en meubles, rebondissent également (+1,4% après -0,5% en décembre)", précise l'Insee. Les achats en textile, habillement et cuir "accélèrent" (+2,0% après +1,7%). "Il s?agit du quatrième mois de hausse après la chute de septembre, lorsque les dépenses en habillement avaient atteint leur plus bas niveau depuis octobre 2001", commente l'Insee. La consommation en produits alimentaires est restée quasi stable (-0,1% après +0,7% en décembre) et la consommation de tabac a légèrement diminué. L'Insee constate un "net ralentissement" de la consommation d'énergie malgré la hausse "à un rythme élevé" de la consommation de gaz et d'électricité, due au "retour des températures à un niveau proche des normales saisonnières après un automne très doux". Ce ralentissement de la consommation d'énergie (+0,6%, en janvier après +6,9% en décembre) "reflète pour l'essentiel un contrecoup des dépenses en fuel et carburant très dynamiques en décembre", explique l'institut.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire