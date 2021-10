Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 28 février et du 1er mars

MANCHE



Samedi, c'est le carnaval des enfants à Saint-Hilaire-du-Harcouët, l'occasion pour les moins de 10 ans, habitants dans la commune de partager un après-midi convivial et festif, avec dès 14h30 une déambulation dans les rues de la ville avec la compagnie Cigal Do Brazil.



Samedi soir, L’ADTLB en collaboration avec la commune d’Osmanville vous propose une «veillée de village» avec un spectacle musical «L’Hôtel des Bains» interprété par la troupe de l’Orphéon de Bayeux. Ca démarre à 20h30 à la salle socioculturelle et on vous offre le pot de l’amitié à la fin de la soirée.



Samedi, un championnat de France de boxe anglaise est organisé pour la première fois par le Boxing Club Saint-Lois. Au programme quatre combats professionnels mais également des combats amateurs dont un féminin. Rendez-vous ce samedi à partir de 19h30 au Centre sportif Fernand Beaufils de Saint-Lô. Tour de ring, c'est 20€, c'est 15€ dans les gradins et c'est gratuit pour les moins de 10 ans.



A partir de samedi et jusqu'au 8 mars prochain, le Festival Femmes dans la ville se tiendra à Cherbourg-Octeville pour la 16e édition. Cette édition est placée sous le signe des droits des femmes et de l'égalité homme/femme. Le programme complet est à retrouver sur femmesdanslaville.com



Tout ce week-end, se tient à la Glacerie le premier salon du jeu de construction dans la Manche. Au programme, des expositions Lego, Meccano mais aussi des ateliers Playmobil et bien d'autres. L'entrée est à 3€, c'est 2€ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 2 ans. Rendez-vous samedi et dimanche au complexe de la Saillanderie de 10h à 18h.



Samedi, le refuge Passerelles du Petit Celland près d'Avranches, vous invite à une journée adoption. Venez adopter un chien ou un chat, à tarif préférentiel. Rendez-vous ce samedi de 10h à 16h au refuge. Retrouvez les photos des animaux disponibles sur la page Facebook du refuge Passerelles.



CALVADOS



Dimanche, se tient à Falaise, la 20e édition du Salon Multi-Collections. Vous pourrez y découvrir des timbres, des cartes postales, de vieux papiers et bien d'autres objets. Rendez-vous ce dimanche au forum de Falaise de 9h à 17h30. L'entrée est à 2€.



Le bazarnaom d'hiver revient à Caen. Organisé tous les 2 ans par Bazarnaom, le festival fête sa 5e édition. Le même programme est présenté vendredi soir et samedi soir, à vous de choisir le jour qui vous arrange le plus. C'est au Zénith de Caen, l'entrée est à 15€.



A Bayeux, jusqu'à dimanche profitez de la fête foraine installée sur le parking du centre Emeraude. Il y a deux nouvelles attractions : le Maxi Dance et le Crazy Dance. Vous pourrez y aller samedi de 14h à minuit et dimanche de 14h à 20h.



Samedi, le Cargö à Caen vous propose une soirée Factori All Stars. Le Factori Crew s'emparera du club pour une soirée intimiste avec tous leurs Djs. Une soirée bass music fera vibrer le Cargö à partir de 23h. L'entrée varie entre 8 et 12€.



Le Club de Voile et Loisirs d'Hermanville-sur-Mer organise tout ce week-end le grand prix national de char à voile à Hermanville. Les participants viennent de toute la France pour ces deux jours de compétition. Retrouvez le programme complet et toutes les infos pratiques sur cvlh.free.fr



ORNE



Ce samedi, participez à la soirée clubbing à la Luciole d'Alençon. Avec The Avener, Joris Delacroix, Synapson et l'électro Warm Up. Pour la première fois, Electro Léo s’associe à La Luciole en programmant l’ouverture de soirée à un jeune artiste normand. Tarif : 21€ et les infos sur laluciole.org



Rendez-vous dimanche pour profiter des dimanches après-midi à L'Aigle. Dans la salle Verdun, petits et grands pourront se retrouver et s'initier à différentes danses. Macarena, Hip Hop, Zumba, Danse Orientale, Cabaret et Street Jazz seront au rendez-vous. C'est de 14h à 18h, l'entrée est gratuite.