Palmarès des Goldens Globes 2011

C'était ce week-end la cérémonie des Goldens Globes aux Etats Unis. Cette cérémonie est une sorte de répétition générale des Oscars, car elle donne souvent la tendance pour la cérémonie phare du cinéma. Dans les Golden Globes, ce sont les journalistes étrangers basés aux Etats Unis qui votent pour élire les meilleurs films et séries de l'année. Côté film, c'ets "The Social Network" de David Fincher, sur la création de Facebook, qui est le grand gagnant avec 4 récompenses (à retrouver ci dessous + golden globes de la meilleure musique de films). Voici un tour d'horizon du palmarès:



Meilleur film dramatique:

The Social Network

Meilleur film comique ou musical:

Tout va bien the kids are all right

Meilleur acteur dans un film dramatique:

Colin Firth (le discours d'un roi)

Meilleur actrice dans un film dramatique:

Natalie Portman (Black Swan)

Meilleur acteur dans un film comique ou musical:

Paul Giammati (Barney's version)

Meilleur actrice dans un film comique ou musical:

Annette Benning (Tout va bien the kids are all right)

Meilleur réalisateur:

David Fincher (The Social Network)

Meilleur scénario :

Aaron Sorkin (The Social Network)

Meilleur film d'animation:

Toy story 3

Meilleure mini série ou téléfilm:

Carlos (canal+)

Meilleure actrice dans une série dramatique:

Katey Sagal (Sons of anarchy)

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale:

Jim Parsons (Shedon Cooper dans The Big Bang Theory)

Meilleure série dramatique:

Broadwalk Empire (après 3 ans de domination de la série Mad men)

Meilleure série comique ou musicale:

Glee