Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 7 et 8 février

MANCHE



Ce samedi, à Equeurdreville-Hainneville, se tient le Festibal, un bal déguisé pour les 3-12 ans. Au programme : des ateliers photo, de la musique, du bricolage et du maquillage. Rendez-vous à l'Agora samedi après-midi dés 14h. L'entrée est à 2€.



Jusqu'à demain profitez de la fête foraine sur la plage verte de Saint-Lô. Plus de 50 attractions foraines pour le bonheur des petits et des grands comme le Pousse pousse, Ranger et le train fantôme. Samedi de 14h à 1h du matin et dimanche de 14h à 20h30.



Tout ce week-end, à Granville, se tient le salon mode et mariage. Venez rencontrer tous les professionnels du mariage : fleuristes, photographes, traiteurs, bijoutiers, robes de mariée et costumes. 3 défilés par jour sont prévus. Rendez-vous salle de Hérel, samedi et dimanche, de 10h à 19h.



Tendance Ouest partenaire du Horseball en Normandie. Rendez-vous ce week-end au Pôle Hippique de Saint-Lô pour découvrir de nombreuses rencontres, avec les meilleures équipes françaises. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les enfants. Toutes les infos sur coupdenvoi.net



Saint-Lô Commerces organise une tombola de la Saint-Valentin à partir de samedi et jusqu'au 14 février. A gagner un an de soins en duo, un week-end en Audi TT ou un repas pour deux dans les restaurants adhérents à l'association. Les bulletins de participation sont à retrouver dans les commerces adhérents.



Dimanche, l'association Patrimoine de Picauville organise une foire aux déguisements sur le thème du 70ème anniversaire du vote des femmes. Les vêtements féminins de 1945-1946 seront mis à l'honneur et notamment avec un défilé. Rendez-vous à la salle polyvalente de Picauville de 9h à 18h. Le défilé aura lieu à 11h30.



CALVADOS



A partir de samedi et jusqu'au 13 février, c'est la 8e édition de Récrédays à Bayeux. Une manifestation qui s'adresse aux enfants de 2 à 16 ans. Au programme : structures gonflables, parcours sportifs, jeux en boix et un espace petite enfance. Rendez-vous au Gymnase Coubertin de 14h à 19h. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les adultes accompagnateurs.



Ce samedi, rendez-vous à la Halle Michel d'Ornano pour assiter au meeting d'Athlétisme de Mondeville. Un événement qui réunit les plus grands champions de la discipline. Retrouvez toute l'actualité du meeting d'Athlétisme en temps réel sur la page Facebook de l'événement et sur meeting-mondeville.com



Samedi, le SM Caen reçoit l'équipe de Toulouse sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dés 19h45.



Le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit ce samedi l'équipe de Ardres à domicile au Palais des Sports de Caen. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.



Samedi soir, participez à la 8e édition du Soul Train Tribute à l'Orient Express à Caen. Une soirée qui va vous plonger au coeur des années seventies. Rendez-vous à partir de 21h. L'entrée est à 3€, toutes les infos sur tendanceouest.com



ORNE



Le Festival Tout Feu Tout Flamme se tiendra dans le Perche à partir de samedi et jusqu'au 1er mars. De nombreuses animations pour petits et grands sont prévues. Ecoutez, Chantal Trévidic, la coordinatrice de l'événement SON L'interview complète est à retrouver sur tendanceouest.com



Jusqu'au 15 février, la fête foraine de la Chandeleur se tient sur la place du Hertré à Alençon. Profitez de plus de 80 attractions pour petits et grands avec quelques nouveautés.



La nuit de l'horreur se déroule samedi au Theil sur Huisne. C'est la 6e édition de ce rendez-vous. A partir de 20h, vous verrez Catacombe suivi d'Annabelle et enfin de Mister Babadook. L'entrée varie entre 3 et 10€ selon le nombre de films vus.