Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 31 janvier et 1er février

MANCHE



Ce samedi, participez à la soirée concert Rastas du Cœur à la salle plat chemin de Querqueville. Sur scène retrouvez une programmation reggae dont l'objectif est de récolter des denrées alimentaires au profit des Restos du Cœur. Les Rastas du Cœur c'est ce samedi à Querqueville, retrouvez toutes les infos sur tendanceouest.com



Jusqu'au 25 février, le centre aquatique du Pays Saint-Lois fête ses 10 ans. Pour cette occasion spéciale, de nombreuses animations sont proposées par le centre. Retrouvez le programme complet de ces festivités sur www.saint-lo-agglo.fr



Samedi, la chanteuse Irma est à Saint-Lô. Découverte sur My Major Company, elle revient au Normandy pour interpréter les titres de son album «Faces». Rendez-vous samedi soir à 20h30. L'entrée est à 28€ sur place. Retrouvez toute la programmation du Normandy sur www.lenormandy.net



Tout ce week-end, les professionnels du mariage et de la fête vous donnent rendez-vous à Avranches. De nombreux exposants seront présents pour vous aider à préparer le plus beau jour de votre vie. Des défilés de mannequins professionnels sont prévus à 14h30 et à 17h30 les deux jours. Rendez-vous samedi et dimanche, salle Victor Hugo, l'entrée est à 4€.



Ce dimanche, la ville d'Equeurdreville-Hainneville organise «Un dimanche en famille» autour du cirque de 15h à 17h. Profitez en famille d'une animation gratuite, autour d'un goûter convivial. Rendez-vous à l'espace Guéroult, rue de Tourville.



CALVADOS



Samedi et dimanche les Archers de la Seulles de Courseulles-sur-Mer organisent un concours sélectif pour le championnat de ligue et de France de tir à l'arc en salle. La première épreuve débute samedi à 14h, venez nombreux.



Initiation et découverte de la pratique du char à voile ce dimanche à Ouistreham. Encadrement de 2h avec un moniteur diplômé. Il faut avoir 7 ans minimum. C'est une activité où il ne faut pas avoir peur de se mouiller, prévoir l'équipement adapté. Renseignements et réservations auprès de la Station Nautique de Ouistreham.



Ce week-end, ce sont les finales du concours de plaidoiries au Mémorial de Caen. Vous pouvez assister à ces plaidoires ou les suivre en direct sur www.memorial-plaidoiries.fr



Football, en Ligue 1, le SM Caen reçoit l'AS Saint-Etienne ce dimanche sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Coup d'envoi de la rencontre à 14h, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



ORNE



Pour s'amuser et faire la fête, Alençon se transforme en parc d'attractions jusqu'au 15 février. C'est la fête foraine de la Chandeleur sur la place du Hertré. Plus de 80 attractions pour petits et grands avec en nouveautés : l'UFO, le Drop Zone ou encore le New Energy. Tarif réduit tous les mercredis.



Les Dimanches après-midi à l'Aigle, rendez-vous gratuit et ouvert à tous, le premier dimanche de chaque mois. Ce dimanche petits et grands pourront se retrouver autour d'un billard, de consoles de jeux vidéos familiales et d'un babyfoot. Rendez-vous de 14h à 18h, salle Michaux.



Tout ce week-end, c'est la 27ème édition du salon de l'habitat à la Ferté Macé. Des minis-conférences seront proposées pendant ces deux jours et de nombreux lots à gagner dont un bon d'achat de 1000€. Rendez-vous samedi et dimanche à la salle Guy Rossolini. L'entrée est à 2€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Samedi soir, c'est la 7ème nuit cajun de Boissy-Maugis, entre Mortagne au Perche et Rémalard. C'est samedi à partir de 21h à la salle des fêtes de Boissy-Maugis. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et c'est 8€ pour les autres.