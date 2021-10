Division d'Honneur :  Courseulles avance, Mondeville s'accroche

Chacun ayant obtenu seulement deux succès depuis le début de saison, le rendez-vous de bas de tableau entre Ducéens et Courseullais s'annonçait important. Dans un match équilibré, c'est Romain Lescalier, décidément en forme, qui transformait un pénalty en première période. Doublant la mise dans le second acte après un cafouillage dans la surface, les jaunes et noirs auraient alors pu s'assurer une fin de match assez calme. Mais c'était sans compter sur Sébastien Paillette, certes blessé en début de saison et moins en réussite depuis, mais qui ne rata pas l'occasion de réduire le score. Peu après, Ducey manqua un pénalty, envoyé sur la barre d'un Johan Monard qui semble effrayer quiconque osant se présenter face à lui.



En fin de rencontre, les joueurs de Sébastien Mazure plient mais ne rompent pas, voyant les locaux vendanger leurs opportunités devant le but. A l'image de leur fin de match, l'occasion pour les hommes de Mathias Restout de passer devant leur adversaire du soir n'a pas été concrétisée. De son côté, le RSGC continue sa dynamique intéressante et s'éloigne un temps de la zone dangereuse, avant de recevoir Bayeux dimanche prochain.



Bayeux, qui, grâce à sa victoire sur Coutances devant son public d'Henri Jeanne, monte sur la deuxième marche du podium et dépasse l'ASPTT Caen. Un petit but signé Ilias Aftis aura suffi à vaincre de valeureux Coutançais. Ce sont maintenant les joueurs du Bessin qui ont un match de plus que le SU Dives, qui confirme pourtant son leadership, fort de sa courte mais importante victoire face à Deauville (2-1). Romain Nagle et Mathis Clément ont répondu à Dimitri Milon, décrochants quelque peu les Deauvillais dans la lutte à l'accession à l'étage supérieur.



Mondeville regarde en haut



Dans la roue du trio de tête, Flers et Mondeville s'accrochent. Respectivement vainqueurs à Tourlaville (0-4) et face à Cherbourg (2-1), les deux formations n'ont pas abdiquées, d'autant plus que la réserve d'Avranches a été freinée à Alençon (2-2) et prouve encore sa friabilité hors de ses bases. L'USONM, dont les deux derniers matchs avaient été reportés, a eu de la peine à se défaire des Cherbourgeois, qui menaient 0-1 grâce à Enault. Cependant, Medhi Lecreux, sur pénalty, et Alexandre Martin ont permis à l'équipe de Laurent Lesgent de se relancer pour enfin l'emporter. Cinquièmes avec 37 points et deux matchs en retard, Mondeville a donc véritablement les moyens de se mêler à la lutte pour l'unique ticket en destination de la CFA2.



Enfin, Ouistreham, n'a pas souffert de son exemption cette journée. Battus en amical à Carpiquet, pensionnaire de DHR (4-2), vendredi soir, les maritimes ne sont pas largués, Tourlaville et Ducey ayant été défaits et Argentan n'ayant pas pu jouer. Place désormais à un difficile déplacement sur le synthétique des PTT Caen, samedi soir prochain.