Division d'Honneur : Dives balayé, Courseulles à l'avancée

RSG Courseulles 6-1 SU Dives

Après dix minutes où la projection vers l'avant est difficile, les Courseullais gagnent du terrain. Sur un corner de Lescalier, Pierléoni, absolument seul, place une tête qui échappe bizarrement aux mains de Letellier (1-0, 18'). Et ce ne sont que le début des galères du portier visiteur et de son équipe. A 18 mètres, Lemarchand enroule un coup-franc que Letellier parvient à sortir (26'). Mais, juste après, le même coup-franc de Guindo est relâché par le rempart vétéran. Saint-Clair en profite et pousse le cuir au fond (2-0, 29'). Trop sur les nerfs, le SUD perd le Nord lorsque Lequest perce dans l'axe et trouve Pierléoni dans l'intervalle qui ajuste pour tripler la mise (3-0, 35'). Le duo enterre les diables rouges deux minutes plus tard. Lancé dans la profondeur par son partenaire, Pierléoni prend de vitesse l'axe central divais et trompe le gardien (4-0, 37').

Les hommes de Philippe Clément rentrent aux vestiaires défigurés par leur première mi-temps catastrophiques, dépassés par des Courseullais opportunistes.

Et les choses n'iront pas en s'arrangeant au cours du second acte. Antoine Pierléoni, encore lui, s'échappe et trouve la barre. Lequest a suivi et marque dans le but vide (5-0, 48'). Jules Huet, entré à la pause, remue un peu l'attaque du SUD et voit son retourné acrobatique magnifiquement sorti par Monard (60'). Encore dans la profondeur, Pierléoni s'en va seul au but mais est fauché par Nagle. L'arbitre fait preuve de pédagogie en n'expulsant pas le costaud divais, mais n'applique pas le règlement. Lemarchand transforme la sentence (6-0, 65').

En fin de match, les visiteurs tentent de sortir un peu la tête du seau. Le coup-franc de Lapisse est repoussé par Monard (77'), et Huet réduit le score sur un exploit individuel et une belle frappe à 20 mètres (6-1, 83').

Cette cinquième défaite de la saison fait mal au SUD qui n'aura finalement jamais joué durant ce match. Solidaires, efficaces et intelligents, les Courseullais signent eux un succès important qui les fait respirer encore mieux.

Toutefois, le succès de Cherbourg sur la pelouse de Coutances (1-2), laisse les hommes de Sébastien Mazure à seulement trois points des Manchois, premiers relégables avec un match en moins. Alençon, pas encore sauvé non plus, n'a pu prendre que deux points à domicile face à Mondeville. Rapidement à dix et menés 0-1, les Ornais ont su faire preuve d'abnégation pour revenir.



ASPTT Caen 2-1 AST Deauville

Dans une première période rythmée et aboutie, les Postiers sont devant à la pause grâce à une réalisation de Teddy Gervais, après un très bon une-deux avec Suriam et malgré le poteau trouvé par les Deauvillais.

Mais dans le second acte, les Caennais sont bousculés. Deauville met de l'intensité et du mouvement autour de Dimitri Milon. Mais sur un long ballon, Chotin va au devant de Gervais et capte le ballon juste en dehors de sa surface. Lemasson enroule parfaitement du gauche et trouve la lucarne opposée (2-0, 63'). L'équipe d'Antoine Husson ne se décourage pas et, par dessus, Milon contrôle en pivot puis enchaîne une demi-volée qui se loge dans les filets de Pannier (2-1, 68').

Pas à l'abri, les locaux sont rassurés par un arrêt décisif de Pannier sur un coup-franc à l'entrée de la surface (80'). Lancé dans l'intervalle, Milon croise sa frappe et rase le poteau (83').

Plus rien ne sera marqué et malgré une belle opposition, l'ASTD s'incline. Pour les Caennais, la montée s'approche un peu plus. Ceux-ci ont désormais éliminés Dives de la course et comptent huit points d'avance sur Bayeux, seul deuxième.

Car dans le même temps, le BFC est parvenu à se dépêtrer de Flers. Grâce à Aftis et Renaux, les Bajocasses mettent fin à une série de quatre rencontres sans succès. Mais face au rythme imposé par les Postiers, l'équipe de Christophe Vingtrois semble désormais trop loin, alors qu'il reste quatre journées à disputer.