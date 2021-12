Division d'Honneur : Mondeville et les PTT Caen se neutralisent

USON Mondeville 0 – 0 ASPTT Caen

Toujours invaincus et forts de leur quatre succès d'affilée, les Postiers se rendaient chez le voisin mondevillais pour enchaîner.

Sur un terrain sec et bosselé, la première période est terne. Beaucoup de duels et d'impact physique entachent le jeu pendant 45 minutes où aucune des deux formations ne parvient à se créer d'occasions. Seul Lecreux, sur coup-franc, trouve le filet supérieur de Pannier (33').

Le second acte accouche de beaucoup plus d'intensité, avec toujours autant de duels. Clément Pannier sort une superbe parade au sol après un ballon mal renvoyé dans la surface (54'). Teddy Gervais, auteur d'un match courageux, fait face à Cédric Hengbart qui ne lui laisse pas d'espaces et accumule les fautes. Ce dernier, prit de vitesse dans la profondeur, fauche Suriam qui l'avait parfaitement éliminé. L'arbitre exclu logiquement le capitaine mondevillais (79'). Mais en supériorité numérique, les jaunes et noirs de Léo Hamel dont la tête frôle la transversale (81') ne parviennent pas à faire plier les locaux.

En décrochant un bon match nul, les hommes de Laurent Dufour éliminent très certainement l'USONM de la course au titre et prouvent encore qu'ils savent combiner beau jeu et solidité.

Alençon - Bayeux : 0-1

Vainqueur sans grandes difficultés à Courseulles dimanche dernier, le Bayeux FC s'en est une nouvelle fois sorti à l'extérieur. En allant battre Alençon 0-1 sur un but de son capitaine Yannick Leclerc, les Bayeusains reviennent à hauteur des PTT. Du côté alençonnais, cela fait désormais six rencontres sans victoire. Bien que sans doute pas à leur place, les verts sont aujourd'hui avant-derniers, mais ont encore 4 matchs de retard à faire fructifier pour se sortir du pétrin.

Dives - Coutances : 3-2

Pour le SU Dives, avec la réception de Coutances, le mot d'ordre était simple : victoire. Après deux revers consécutifs, l'équipe de Philippe Clément a su, certes dans la douleur, repartir de l'avant. Grâce à Haubert, Lanois et Huet, les diables rouges se sont défaits de valeureux Coutançais (3-2) et restent accrochés aux deux leaders.

AJS Ouistreham 1 – 4 Argentan

Ouistreham paraît couler... Dans le match couperet entre les deux lanternes rouges, c'est Argentan qui rafle la mise. En contre, par deux fois, puis sur penalty, les Ornais rentrent aux vestiaires avec un matelas confortable face à des maritimes décontenancés. La révolte est sonnée par Loris Zuiani qui réduit le score (57'), mais cela ne suffira pas à faire trembler les hommes de Yohan Néris, qui, par des contres foudroyants, ont assommés leurs homologues du soir. Ceux-ci l'emportent finalement 1-4 et se classent au 13ème rang pour la première fois de la saison mais, surtout, se mettent à croire fort à un maintien dont personne ne croyait.