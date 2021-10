Division d'Honneur : Mondeville freine, les PTT Caen accélèrent

L'affiche de cette 18e journée se trouvait au stade Michel Farré. Entre le 4e et le 6e, séparés de cinq points, le début du match tarde pourtant à se délier. Au cours de la première demi-heure, seuls les Mondevillais parviennent à se montrer dangereux, par séquences. Cédric Hengbart ne trouve pas le cadre sur un coup-franc à vingt mètres (12'), et Suzanne, à la récupération d'un deuxième ballon, trouve d'une bonne frappe les bras de Boisivon (19'). Daniel Brunard, trouvé dans l'intervalle après une perte de balle avranchinaise, élimine le gardien et pousse le ballon dans le but, mais Hocianat, vigilant, sauve devant sa ligne (23').



Bien que peu d'occasions franches soient créées, l'envie de jouer et l'engagement sont présents des deux côtés. Sur un très bon travail de Lecreux à droite, celui-ci centre et trouve Suzanne. Le capitaine local envoie sa frappe au-dessus de la cage de Boisivon (30'). Puis, dans la surface mondevillaise, après un duel perdu avec Chancoigne, Niakaté inflige un coup-de-pied volontaire à son vis-à-vis alors que l'action était terminée. Après une légère échauffourée et un temps de réflexion, Monsieur Carbonnel dégaine un carton rouge mérité au jeune ailier manchot (33').



La fin de la première période verra seulement Boufenzer centrer pour Suzanne, qui, de volée, envoie le ballon tout près de la lucarne (35').



A la mi-temps, le score est donc vierge mais en infériorité numérique et perdant une arme majeure. On se dit qu'Avranches aura du mal à contenir l'USONM dans le second acte.



Toutefois, au retour des vestiaires, les protégés de Laurent Lesgent ne parviennent pas à prendre l'ascendant et ne créent pas de différences. Guven Atabey, tout juste entré en jeu, trouve en retrait Cheraldini qui ne cadre pas sa frappe sèche (66'). Bien qu'à dix, l'équipe de Frantz Caro quadrille parfaitement le terrain et ne subit pas de réelle pression, en résistant assez sereinement grâce à une grosse densité au milieu autour de Maguette Diongue.



Dans une seconde période nourrie par beaucoup de déchets techniques, à cause d'un terrain de plus en plus dégradé, Mondeville n'arrive pas à trouver la brèche. Dans le temps additionnel, Hengbart, récupérant en pivot un corner mal frappé, voit sa frappe touchée atterrir sur le haut de la transversale et, sur le corner qui suit, une tête décroisée rase la lucarne (90+2').



Accroché bien qu'à onze contre dix durant une heure, Mondeville reste néanmoins invaincu à domicile et sur une dynamique positive. Ce n'est pourtant pas une bonne opération, avant d'être exempt le week-end prochain...



Ouistreham gagne enfin



Du côté d'Alençon, le match ne s'annonçait pas aisé pour l'ASPTT Caen. Les hommes de Laurent Dufour s'en sont pourtant sortis. Vainqueurs 0-2 grâce à deux buts dans le dernier quart d'heure de Teddy Gervais et Samuel Hervieu, ils dépassent Dives, exempt cette journée. Les Divais ont désormais deux matchs en moins avant un choc palpitant samedi prochain contre les PTT ! Alençon, de son côté, se classe douzième avec seulement treize rencontres disputées.



Profitant de l'exemption du SUD, le FC Bayeux lui chipe même la place de dauphin. En allant s'imposer à Argentan 1-2 par l'intermédiaire de Perrot et leur capitaine Yannick Leclerc, les Bayeusains comptent désormais 50 points et confirment qu'ils sont un candidat sérieux à la montée.



Flers reste à l'affût ! En réussissant à se défaire de Courseulles 3-1, les Flériens se maintiennent à huit longueurs du leader, avec aussi un match en retard à jouer. Les Courseullais sont eux toujours au-dessus de la ligne de flottaison, mais devront battre Argentan à domicile le week-end prochain pour se rassurer et avancer.



Derrière, Deauville, battu à Tourlaville pourtant sur une pente savonneuse ces derniers temps, va vivre une fin de saison sans saveur, englué dans le ventre mou du classement. Dimitri Milon, encore buteur, risque de ne pas tarder sur la côte fleurie...



En revanche, dans la lutte annoncée pour le maintien, deux rencontres revêtaient une importance réelle. Ouistreham, qui recevait Coutances au stade Kieffer, était dans l'urgence de s'imposer pour se relancer. Vainqueurs 2-0 sur des réalisations de Thomas Renault et Maël Le Flohic en deuxième période, les maritimes inscrivent leur deuxième victoire de la saison (la première était à Argentan le 25 octobre !) et prennent une bouffée d'oxygène. Mais le chemin est encore long...



C'est aussi ce que doivent se dire les Ducéens. En s'imposant devant Cherbourg, ces derniers alignent leur troisième succès mais restent, tout comme Ouistreham, dans la zone rouge.